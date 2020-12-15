國小肄業屏東男靠國民年金過活 竟於牙醫診所執業達1年

屏東一名侯姓男子，未具有牙醫師、鑲牙生及齒模製造技術員相關資格，卻在潮州某牙醫診未經牙醫師指示，替病患從事醫療業務，從中獲利。直到遭病患檢舉，經屏東縣政府衛生稽查，並函送潮州警分局由屏東地檢署起訴。屏東地院一審，將侯男依非法執行醫療業務罪，處有期徒刑6個月，得易科罰金，並沒收扣案所有物，犯罪所得追徵27000元。

判決指出，侯男未具有牙醫師、鑲牙生及齒模製造技術員相關資格，卻在2019年4月於潮州某牙醫診所執業，未經牙醫師指示，替病患拆除假牙、安裝假牙、咬模、製造齒模、治療蛀牙等醫療行為，擅自執行牙醫師業務，從中獲利。

直到今年8月，病患向縣府衛生局檢舉，經稽查後查證屬實，並由潮州警分局員警持搜索票搜索，並查扣相關設備，後由地檢起訴。

屏東地院審理期間，侯男皆坦承犯行，他於1987年已有違反醫師法之前科，雖時隔久遠，但應知為未取得合法醫師資格的人不得執行醫療業務，不僅破壞醫師專業制度，也危害受診治者保障。