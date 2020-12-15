高中校車司機猥褻女學生 她傳「不要抹我」向老師求援

台中市某高中校車郭姓司機，3年在校車最後一站，趁其他學生皆已下車，猥褻智障女學生小蘋（化名），經被害女學生傳送「老師我的身體差點被校車司機抹過請校車司機不要對我性騷擾好嗎」的簡訊予班級導師，台中高分院依強制猥褻罪將他判刑3年10月。可上訴。

二審合議庭以郭男曾於11年前犯加重強制性交被判刑7年2月確定，經送監執行，於2016年1月7日因縮短刑期假釋付保護管束，迄至2016年7月18日保護管束期滿未經撤銷假釋，其受有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。

法官審酌，郭於2016年間即已因加重強制性交案件經法院判處罪刑確定，並執行完畢，卻故意再犯罪質相同之本案，足見郭有其特別惡性，且徒刑執行無成效，遂依規定加重其刑。

判決書指出，郭男2017年8月間起，擔任台中市某高級中學校車司機，同年11月17日（星期五）下午，駕校車搭載學校學生下課返家時，因見女學生小蘋於最後一站下車。

郭明知小蘋就讀該校特教班學生，為有輕度智能障礙之女子，言語表達、應對相處明顯有異於其他學生，待其他學生均已陸續到站下車，車上僅餘小蘋，趁機猥褻被害人得逞。

被害人小蘋於同月19日（星期日）凌晨1時38分，傳送「老師我的身體差點被校車司機抹過請校車司機不要對我性騷擾好嗎」的簡訊內容予班級導師，並由老師通報學校主動調查後，而報警查獲。