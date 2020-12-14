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為律師及格400分門檻提告 董保城：絕望的法律系所學生

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

東吳法學院講座教授董保城。聯合報系資料照片／記者賴佩璇攝影
東吳法學院講座教授董保城。聯合報系資料照片／記者賴佩璇攝影
考選部修改律師考試規則，前年正式實施新制，引發學生團體反彈並導致數百名考生落榜。23位前年沒通過第二試400分錄取門檻考生，提告救濟。台北高等行政法院今下午開庭，恰逢二試放榜，有7名原告獲及格錄取。原告委任律師將與當事人討論訴訟方向。

修正前律師考試規則，分成一試和二試，一試為選擇題，成績前33%者可考二試；二試為申論題，除刑法、民法、憲法、公司法等，還有選試科目智慧財產法、勞動社會法、財稅法、海商法與海洋法四選一，另還要考國文。

考選部2017年8月通過修正，第二試增加分數門檻，只要有一科分數為零分、且「憲法與行政法」、「民法與民事訴訟法」、「刑法與刑事訴訟法」、「公司法、保險法與證券交易法」共4項成績合計未達400分即不及格。

輔大法碩湯姓研究生等23名考生前年落榜，訴願被駁後提起課予義務訴訟，請求命考選部允予及格成績。學生委任律師高烊輝主張，考選部400分及格制度，已違反專門職業及技術人員考試法第16條第1項所列三種及格規定。

他主張，考選部創設新及格制度，逾越母法授權，違反法律保留、正當程序、誠信、比例等原則。他提出考選部前部長董保城今年10月28日的文章「律師二試400分門檻、絕望的法律系所學生」內容也主張400分制度違法違憲。

現行制度沒寫400分是選擇哪修科目，是排除國文及選考，但選考科目是為專業化、多元服務，排除選考科目與當初採取選考的目的背道而馳。400分制度是從2018年開始，使得2018、2019、2020年度考生出現不平等情況，違反平等權。

高烊輝主張，律師是「資格考」屬進入市場門檻，而非像司法官是「任用考」馬上受訓就要斷人生死。400分門檻過度嚴苛，不符比例原則，簡直是回到過去絕對錄取制度。

考選部訴代辯稱，專門職業及技術人員考試法第11條規定，專門職業及技術人員各種高等考試、普通考試考試規則，由考選部報請考試院定之。考試規則應包括考試等級及各類科應考資格、應試科目、考試方式、成績計算、及格方式。

2013年增訂選考規定，是為預防組別不公平，避免考生單以選考衝高分數。「選考規定是在董保城任內施行，他寫這文章不曉得什麼意思。」物理治療師、營養師也有單科、數科不及格就落榜。律師考試規則完全按照行政程序法、中央法規標準法去訂定。

他說，400分制度是2018年元旦施行，2019年8月一試、10月二試，至今已施行兩年，不能說沒有時間緩衝，沒有違反誠實信用原則和信賴保護原則。庭末，法官說「董前部長不是當事人，沒有禁反言。」改訂明年3月8日下午3點續行準備程序。

考選部修改律師考試規則，前年正式實施新制，引發學生團體反彈並導致數百名考生落榜。23位前年沒通過第二試400分錄取門檻考生，提告救濟。台北高等行政法院今下午開庭。圖／本報資料照
考選部修改律師考試規則，前年正式實施新制，引發學生團體反彈並導致數百名考生落榜。23位前年沒通過第二試400分錄取門檻考生，提告救濟。台北高等行政法院今下午開庭。圖／本報資料照

律師 公司法 刑事訴訟

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