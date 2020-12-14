高市女議員丈夫為此事提告 罷韓發起人：韓粉議員追殺

國民黨高雄市議員邱于軒的丈夫張簡正偉，日前遭爆料承包多間校園營養午餐，有違反公職人員利益迴避法之嫌，引領罷韓的台灣基進黨輿情部主任張博洋、「Wecare高雄」發起人尹立評論此事，被張簡提告妨害名譽。雙方今下午首度到高雄地檢署開庭，張博洋及尹立反批「韓粉議員的追殺」。

張簡正偉的委任律師陳義文表示，公眾人物做評論前都應合理查證，提告是為了以正面、適當、合理的手段來訴諸公評，並非利用公益之名，甚至侮辱言詞搏聲量，來造成社會公審的氣氛，但因偵查不公開不便多透露內容。

張博洋今天開庭前受訪說，是看到促轉會前副研究員吳佩蓉發的文章，指邱于軒丈夫承包高雄非常多國中小營養午餐案子，卻沒揭露夫妻關係，有違反公務人員相關利益迴避的問題，才在臉書PO文。

張博洋指出，經他查找過去影片資料，邱于軒去年4月質詢時任教育局長吳榕峯索取林園高中午餐標案資料，同年6月份她丈夫張簡正偉的公司就連續14個月都得標林園高中的午餐，他質疑非常不合理，「妳先生在妳做市議員期間，承包非常多高雄市學生營養午餐案，把腦筋動到學生的午餐上面，本身可受公評」。

張博洋強調，他也以市民來監督，邱于軒該對市民交代、講清楚細節，不是用提告的方式打壓，也沒想到他跟尹立於公開場面再度合體是對抗韓粉議員的追殺，「之前聯手對抗韓國瑜，韓都已離開了，但韓粉議員的追殺還沒停止」。

尹立表示，「Wecare高雄」是轉發張博洋站在公共利益角度的評論，發文之前有做基本查證動作，包括吳佩蓉原始文章、議會答詢影片等，都基於關心高雄的善意評論，沒做任何加註，單純轉貼；張博洋委任律師黃馨瑩說，張的文章並非無的放矢，是基於吳佩蓉小姐、再接續查證之後所為的文章，會盡力捍衛張的言論自由，讓每位公職人員都受廣大民眾監督。