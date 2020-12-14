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「恐攻級酒駕」害女騎士全身骨折亡 法院判他賠1168萬

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

男子郭俊邑前年酒駕闖5個紅燈、衝撞3輛機車，造成陳姓女騎士死亡，另2人受傷，一審判8年徒刑，二審改判12年半徒刑，案件仍在最高法院審理中；民事部分，台北地方法院今判郭俊邑應賠償陳女父母共1168萬餘元，可上訴。

郭俊邑2018年9月23日清晨5時和朋友在台北市文山區「好樂迪」KTV飲酒，酒後駕車，連闖5個紅燈，車行經台北市基隆路3段時，先後撞倒3名機車騎士，並沿路撞上路旁房子，陳姓女騎士頸椎被撞斷、全身骨折、血氣胸，送醫後不治，另有2名騎士負傷；郭酒測值高達1.29毫克。

檢方偵查，勘驗行車記錄器等蒐證帶認為，郭俊邑駕駛行為如同「恐怖攻擊」，而酒駕害命是民怨之一，決定依殺人罪起訴。一審認為檢察官無法證明郭有「不確定殺人故意」，依不能安全駕駛因而致人於死罪判刑8年。

二審則逆轉認為，郭俊邑一開始就知道喝酒，雖然先撞到了一名女騎士，這部分還不構成殺人；但車禍後郭沒停下來察看，反而高速前進、逃逸，這時的行為已轉為不確定殺人故意，撤銷改判郭不能安全駕駛，判6月徒刑，得易科罰金；肇事逃逸判1年2月；殺人罪處12年徒刑。其中不得易科罰金部分應執行12年6月。

民事部分，陳女的父母提告認為，女兒生前和父母感情很好，父母得知女兒死訊情緒崩潰至今無法釋懷，必須承受白髮人送黑髮人的傷痛，且事故發生後，郭俊邑沒有釋出任何善意，求償醫療費、喪葬費、扶養費及精神慰撫金各1438萬餘元、萬餘元、1341萬餘元。

郭俊邑抗辯，他不爭執喪葬費、醫療費，但認為扶養費過高，且精神慰撫金部分，他案發之後有透過律師、書信、簡訊、家人和共同朋友，向被害家屬表示歉意，建請法官酌減金額。

法院認為，根據相關醫療、喪葬費用收據等，認為陳女父母請求喪葬費、醫療費有理由，扶養費部分計算基礎也無誤，另精神慰撫金部分以每人500萬元為適當，再扣除已領的保險金，判郭俊邑應賠償陳父638萬餘元、陳母529萬餘元，共1168萬餘元。

圖為示意圖，與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片
圖為示意圖，與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片

殺人 北市 酒駕

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