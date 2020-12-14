快訊

華航777F貨機新塗裝曝光 CARGO字樣包藏台灣地圖

飛車盜賊團的圍獵？奈及利亞321名學生遭「集體綁架」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

赴越南工作被妻要求先結紮 男子訴請離婚被駁

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名男子控訴妻子要他赴越南工作前得先結紮，又要他上繳所有薪水並用LINE報銷每筆開支，連存款和房產也在去年底被對方拿走，主張夫妻感情生變，打官司要求離婚，結果新北地院查出他在外工作期間與其他女子過從甚密，認為他的行為才是夫妻失和的主因，最後判他敗訴。

男子興訟指出，自己婚後任職於鴻海集團，為了給家人更安穩的生活，與妻子協議後，決定隻身前往越南工作，但妻子要求他得先結紮才能去，所以做了手術。不料，出國工作後，妻子多次質疑他生活花用，還揶揄「你以為你賺很多嗎」等語，自己卻帶每年帶子女出國旅遊，甚至在去年底把財產都轉到自己名下，臉書情感狀態也改成「單身」。

男子主張夫妻分居至今6年，早已沒有感情，婚姻名存實亡，但其妻反控是男子出軌才導致感情生變，並指男子指控並非事實。

法庭上，其妻表示男子任職鴻海期間是被派駐大陸江蘇省，不是越南，而男子到越南工作時，每2個月休假都會回台團聚，過年也會回家團圓，分居6年絕非事實。此外，男子是因為已經生了2個小孩，覺得養育花費甚重，自己想結紮，才拿手術同意書給她錢。

其妻也說，當她發現男子外遇後，曾希望男子回台另找工作，被拒後才提議將房產過到她的名下，而男子是自知理虧才同意。

法院調查，男子雖然出國工作，但有定期回台，其妻小也曾赴越南與他團圓，難認雙方沒有生活情感交流。至於結紮一說，男子並未提出證據，況且當時男子如果堅持不同意，醫院也不可能因為其妻要求就進行手術。

法院再查，男子在越南工作期間，曾與一名女子當眾摟腰合影。另外，他與妻子對話時也提及「我是真的愛她」、「不愛了能放手，好聚好散嗎」、「因為我愛她，我們之前幾年就已經沒有感情了。只是我一直等到小孩大了」等與，認定男子逾越一般男女交友分際，在婚姻出現重大傷害上應付較大過失，因此判他敗訴。

新北一名男子控訴妻子要他赴越南工作前得先結紮，連存款和房產也被對方拿走，打官司要求離婚，但新北地院查出他在外工作期間與其他女子過從甚密，認為他的行為才是夫妻失和的主因，最後判他敗訴。示意圖／Ingimage
新北一名男子控訴妻子要他赴越南工作前得先結紮，連存款和房產也被對方拿走，打官司要求離婚，但新北地院查出他在外工作期間與其他女子過從甚密，認為他的行為才是夫妻失和的主因，最後判他敗訴。示意圖／Ingimage

越南 結紮

延伸閱讀

幼時運動傷害未治癒變長短腳 30年後手術可正常走

新女力好堅強 越南媽媽分享故事激勵人心

越南斗笠式微 民間成立工作坊保存編藝助弱勢

台商攜手慈濟越南中部賑災 助4萬民眾過好年

相關新聞

欠稅300萬被限制出境 飯店大亨湊錢解禁赴陸探病母

南部「飯店大亨」焦經國拒繳贈與稅300多萬元，被台北國稅局移送法務部行政執行署台北分署執行，焦拒絕說明財產狀況，被限制出...

廚師偷拍員工薪資表 她佯稱「要加LINE好友」刪照無罪

桃園市一家汽車旅館饒姓廚師認為公司「高薪低報」，偷拍員工薪資大表，黃姓女員工發現後，佯稱要加他LINE好友而借看手機，再...

「恐攻級酒駕」害女騎士全身骨折亡 法院判他賠1168萬

男子郭俊邑前年酒駕闖5個紅燈、衝撞3輛機車，造成陳姓女騎士死亡，另2人受傷，一審判8年徒刑，二審改判12年半徒刑，案件仍...

赴越南工作被妻要求先結紮 男子訴請離婚被駁

新北一名男子控訴妻子要他赴越南工作前得先結紮，又要他上繳所有薪水並用LINE報銷每筆開支，連存款和房產也在去年底被對方拿...

菸品走私案 前警衛室主任等77人緩起訴確定

台北地檢署偵辦私菸案，繼起訴吳宗憲等人後，11月就前永和警衛室外衛主任陳逸夫少將等77人涉買未稅菸，犯後坦承犯行，處分緩...

盜人餅乾禮盒拖「林青霞」下水 婦人判罰9000元

鄭姓婦人拿走別人的2袋餅乾禮盒，被控侵占遺失物罪，鄭婦告訴法官，是資深影星林青霞打電話叫她去拿的，否認犯罪；台北地院調閱...

超商店員偷加值iCash128元 下場關4月不能易科罰金

屏東縣屏東市1間7-11超商宋姓男店員，遭控前年9月值晚班，涉趁無客人之際替自己的iCash卡儲值128元，卻沒有付款。...

飯店大亨拒不繳稅 為探視病母掏錢換出境

南部焦姓飯店大亨因未繳贈與稅及滯納金逾305萬元，遭行政執行署台北分署限制出境，直到今年初為赴對岸探視生病老母親，以現金...

車上「啾」聲不斷！人妻調行車紀錄器崩潰老公外遇

一名男子被妻子指控搞外遇，第三者還親口承認自己是「小三」，兩人發生多次性行為，害妻子患重度憂鬱症；妻子提告求償100萬元...

涉不實驗資、逃漏稅374萬多元 影視大亨俞惟中遭起訴

影視大亨、昇華董事長俞惟中涉借資並以不實資金證明讓昇華娛樂公司順利上櫃，虛開發票逃漏稅37萬4多元；另配合股市金主陳聰明...

不能易科罰金！放火燒台灣民政府統促黨員判刑7月定讞

中華統一促進黨員、前台北市議員李承龍與邱晉芛、林立騰、何守為等人，4年前在台灣民政府位於桃園的中央會館潑灑汽油縱火，還全...

常客對超商少女店員伸魔爪 判6個月徒刑

屏東一名柯姓男子常到里港某超商消費，見未成年女店員相貌清秀，產生非分之想，趁女店員到未對外開放的廁所如廁後，強行猥褻，遭...

熱門新聞

15歲少年帶5碗泡麵爬百岳失聯 警消連夜天池山莊找到人

變態！田徑隊狼師按摩性侵多位女學生...還要求叫爸爸

警被控「吃案」是真的 高市林園分局發布連坐處分

車上「啾」聲不斷！人妻調行車紀錄器崩潰老公外遇

影／「砲彈式」撞擊左轉預拌車 騎士慘死輪下

國道一號岡山段火燒車 駕駛及時衝下車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。