赴越南工作被妻要求先結紮 男子訴請離婚被駁

新北一名男子控訴妻子要他赴越南工作前得先結紮，又要他上繳所有薪水並用LINE報銷每筆開支，連存款和房產也在去年底被對方拿走，主張夫妻感情生變，打官司要求離婚，結果新北地院查出他在外工作期間與其他女子過從甚密，認為他的行為才是夫妻失和的主因，最後判他敗訴。

男子興訟指出，自己婚後任職於鴻海集團，為了給家人更安穩的生活，與妻子協議後，決定隻身前往越南工作，但妻子要求他得先結紮才能去，所以做了手術。不料，出國工作後，妻子多次質疑他生活花用，還揶揄「你以為你賺很多嗎」等語，自己卻帶每年帶子女出國旅遊，甚至在去年底把財產都轉到自己名下，臉書情感狀態也改成「單身」。

男子主張夫妻分居至今6年，早已沒有感情，婚姻名存實亡，但其妻反控是男子出軌才導致感情生變，並指男子指控並非事實。

法庭上，其妻表示男子任職鴻海期間是被派駐大陸江蘇省，不是越南，而男子到越南工作時，每2個月休假都會回台團聚，過年也會回家團圓，分居6年絕非事實。此外，男子是因為已經生了2個小孩，覺得養育花費甚重，自己想結紮，才拿手術同意書給她錢。

其妻也說，當她發現男子外遇後，曾希望男子回台另找工作，被拒後才提議將房產過到她的名下，而男子是自知理虧才同意。

法院調查，男子雖然出國工作，但有定期回台，其妻小也曾赴越南與他團圓，難認雙方沒有生活情感交流。至於結紮一說，男子並未提出證據，況且當時男子如果堅持不同意，醫院也不可能因為其妻要求就進行手術。