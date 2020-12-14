雲林縣死亡車禍攀升 警方策動交通大執法抓違規

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

雲林縣警察局本月11日起連續進行數日交通大執法，經統計，今年至今A1交通事故比去年同期增加11件，死亡人數增加10人，肇事主因包括闖紅燈、逆向行駛、轉彎未依規定、機車行駛禁行機車道、無照駕駛、未戴安全帽、未繫安全帶及超速等；縣警局長朱宗泰今天呼籲民眾遵守交通規則，保障自身及用路人安全。

縣警局統計，去年死亡車禍83件，帶走87條人命，今年事故件數攀升至94件，死亡人數有97人，其中闖紅燈、逆向行駛及轉彎未依規定者居冠。

縣警察表示，尤其交岔路口隱藏許多潛在危險因子，部分用路人常為了搶快，不遵守號誌指示，缺乏路權觀念，以致闖紅燈而發生事故，加上時序進入冬季，國人補冬品嘗含酒料理，容易有酒駕情形。

縣警局長朱宗泰呼籲，駕駛人除要遵守酒後不開車，把握「慢、看、停」三大原則，行經路口或轉彎時應減速慢行並停讓行人，尊重行人路權，而行人也應依標誌、標線及號誌指示穿越道路。

雲林縣警察局本月11日起連續進行數日交通大執法。圖／雲林縣警局提供
雲林縣警察局本月11日起連續進行數日交通大執法。圖／雲林縣警局提供
雲林縣警察局本月11日起連續進行數日交通大執法。圖／雲林縣警局提供
雲林縣警察局本月11日起連續進行數日交通大執法。圖／雲林縣警局提供

事故 警察

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