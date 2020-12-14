欠稅300萬被限制出境 飯店大亨湊錢解禁赴陸探病母

南部「飯店大亨」焦經國拒繳贈與稅300多萬元，被台北國稅局移送法務部行政執行署台北分署執行，焦拒絕說明財產狀況，被限制出境；焦經國最近為探視在大陸生病的老母親，向台北分署繳清欠稅，換取解除限制出境處分，如願赴大陸探視母親。

焦經國被稱為「飯店大亨」，焦經國的胞兄焦治國則因經營酒店起家，早年在台北市被封為「酒店大亨」，兄弟倆齊名。

台北分署說，焦經國2011年將名下的股票轉讓給家人，台北國稅局查稅後，認定為贈與行為，核課贈與稅262萬元，不過，焦經國逾期未繳納，國稅局加計滯納金及利息等，焦經國共欠稅305萬元，2016年時被移送台北分署執行。

台北分署執行官收案後，多次通知焦經國到案說明財產狀況，焦經國都未到；2018年台北分署依法限制他出境，焦被境管後，仍不願繳稅。