不能探聽薪資 廚師翻拍員工薪資表被她刪了還告不成

桃園市一家汽車旅館饒姓廚師認為公司「高薪低報」，偷拍員工薪資大表，黃姓女員工發現後，佯稱要加他LINE好友而借看手機，再趁機刪除2張薪資單照片。饒不滿，控黃女妨害電腦使用罪，桃園地檢署偵結後起訴，但桃園地院判她無罪。檢方上訴，高等法院認為公司沒有「薪資低報」，此事也未讓饒有所損害，黃女仍無罪。

黃姓女員工在汽車旅館擔任櫃檯人員，也是儲備幹部，去年7月10日她發現負責保管的員工薪資大表竟遭饒姓廚師偷拍，便藉加LINE好友為由，借看對方手機。黃女拿到饒的手機後，隨即刪掉裡頭的員工薪資表，饒氣得提告。

刑法規定「無故取得、刪除或變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄，致生損害於公眾或他人」觸犯妨害電腦使用罪。饒姓廚師說，之所以拍員工薪資單，是因為公司「高薪低報」，他想到勞工局檢舉。

黃姓女員工不否認刪照片，但她表示因公司規定不能將機密攜出，而她又有保管職責，當下沒有想太多便直接刪除；她強調並非「無故」刪除。

汽車旅館鍾姓負責人表示，工作守則、開會時都有宣導員工薪資是秘密，目的是避免員工彼此斤斤計較、勾心鬥角，而且這涉及獎金計算、考核，也擔心員工不服主管或因此想離職。鍾說，違規探聽公司薪資者，會依情節輕重記過或申誡，像黃女沒有管理好資訊，就被記了申誡。

李姓主管表示，很訝異饒姓廚師拍到薪資表，不知他是如何攝得。

檢察官上訴指，饒姓廚師因認為公司有「以多報少」員工薪資的疑義，為向主管機關舉發，才拍下自己的薪資單和公司員工的薪資大表，除有私益性外，也有公益目的，基於此而翻拍，難稱他沒有取得薪資大表的權利。檢方並指，若黃女覺得有問題，應該報警、由公權力介入，而不是用欺罔的手段逕自刪除照片。