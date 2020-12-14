盜人餅乾禮盒拖「林青霞」下水 婦人判罰9000元

鄭姓婦人拿走別人的2袋餅乾禮盒，被控侵占遺失物罪，鄭婦告訴法官，是資深影星林青霞打電話叫她去拿的，否認犯罪；台北地院調閱通聯，查無林青霞致電鄭婦的紀錄，不採信鄭婦辯解，判她罰金9000元，得易服勞役。可上訴。

法官認為，鄭婦貪圖小利，不但否認犯行、未賠償被害人損失，還無端指責被害人與林青霞聯合陷害她，態度不佳，判她罰金刑。

林青霞與林鳳嬌、秦漢、秦祥林4人在早期國產電影盛行時，號稱「二林二秦」，擁有極高的知名度，也是國片票房保證的「雙生雙旦」。林青霞目前隱居香港，台灣已少有她的消息。

鄭姓婦人今年1月31日下午2時許，在遠東國際商銀城中分行內，看見櫃檯角落地上有2袋裝有氣泡水與餅乾的禮盒，擅自取走，失主林姓男子折返銀行發現禮盒不翼而飛，報警處理，警方根據監視器畫面找到鄭婦，鄭婦被訴。

台北地院開庭，鄭婦承認拿走禮盒，辯稱是林青霞要送給她的，「林青霞打電話給我，要我去銀行拿」，為證明沒有侵占犯意，鄭婦聲請傳喚林青霞作證。

法官審理認為，失主林姓男子是某醫院駐診的專科醫師，他遺失的禮盒價值不高，沒有必要冒著誣告罪的風險謊報東西失竊；法官認為，餅乾禮盒若確為林青霞所致贈，也沒有必要將禮盒放在銀行的地板上，鄭婦的說法不合常情。