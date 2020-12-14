聽新聞
test
0:00 / 0:00

盜人餅乾禮盒拖「林青霞」下水 婦人判罰9000元

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

鄭姓婦人拿走別人的2袋餅乾禮盒，被控侵占遺失物罪，鄭婦告訴法官，是資深影星林青霞打電話叫她去拿的，否認犯罪；台北地院調閱通聯，查無林青霞致電鄭婦的紀錄，不採信鄭婦辯解，判她罰金9000元，得易服勞役。可上訴。

法官認為，鄭婦貪圖小利，不但否認犯行、未賠償被害人損失，還無端指責被害人與林青霞聯合陷害她，態度不佳，判她罰金刑。

林青霞與林鳳嬌、秦漢、秦祥林4人在早期國產電影盛行時，號稱「二林二秦」，擁有極高的知名度，也是國片票房保證的「雙生雙旦」。林青霞目前隱居香港，台灣已少有她的消息。

鄭姓婦人今年1月31日下午2時許，在遠東國際商銀城中分行內，看見櫃檯角落地上有2袋裝有氣泡水與餅乾的禮盒，擅自取走，失主林姓男子折返銀行發現禮盒不翼而飛，報警處理，警方根據監視器畫面找到鄭婦，鄭婦被訴。

台北地院開庭，鄭婦承認拿走禮盒，辯稱是林青霞要送給她的，「林青霞打電話給我，要我去銀行拿」，為證明沒有侵占犯意，鄭婦聲請傳喚林青霞作證。

法官審理認為，失主林姓男子是某醫院駐診的專科醫師，他遺失的禮盒價值不高，沒有必要冒著誣告罪的風險謊報東西失竊；法官認為，餅乾禮盒若確為林青霞所致贈，也沒有必要將禮盒放在銀行的地板上，鄭婦的說法不合常情。

此外，鄭婦聲稱林青霞在案發前1天打了3通電話給她，法官也幫鄭婦調查，不過，經調閱鄭婦的通聯紀錄，案發前只有鄭婦胞姊打過電話給鄭婦，鄭婦供詞顯不可採，因此，根本沒有傳喚林青霞出庭作證的必要。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

失主 監視器 香港

延伸閱讀

林青霞微博愈玩愈起勁 凌晨3點多發文還怕粉絲為她熬夜

連晨翔吐實分手1年 驚爆頸椎無法正常扭轉

林青霞跨海寄花籃悼張毅 一舉動感動老友楊惠姍

美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光

相關新聞

欠稅300萬被限制出境 飯店大亨湊錢解禁赴陸探病母

南部「飯店大亨」焦經國拒繳贈與稅300多萬元，被台北國稅局移送法務部行政執行署台北分署執行，焦拒絕說明財產狀況，被限制出...

不能易科罰金！放火燒台灣民政府統促黨員判刑7月定讞

中華統一促進黨員、前台北市議員李承龍與邱晉芛、林立騰、何守為等人，4年前在台灣民政府位於桃園的中央會館潑灑汽油縱火，還全...

不能探聽薪資 廚師翻拍員工薪資表被她刪了還告不成

桃園市一家汽車旅館饒姓廚師認為公司「高薪低報」，偷拍員工薪資大表，黃姓女員工發現後，佯稱要加他LINE好友而借看手機，再...

菸品走私案 前警衛室主任等77人緩起訴確定

台北地檢署偵辦私菸案，繼起訴吳宗憲等人後，11月就前永和警衛室外衛主任陳逸夫少將等77人涉買未稅菸，犯後坦承犯行，處分緩...

盜人餅乾禮盒拖「林青霞」下水 婦人判罰9000元

鄭姓婦人拿走別人的2袋餅乾禮盒，被控侵占遺失物罪，鄭婦告訴法官，是資深影星林青霞打電話叫她去拿的，否認犯罪；台北地院調閱...

超商店員偷加值iCash128元 下場關4月不能易科罰金

屏東縣屏東市1間7-11超商宋姓男店員，遭控前年9月值晚班，涉趁無客人之際替自己的iCash卡儲值128元，卻沒有付款。...

飯店大亨拒不繳稅 為探視病母掏錢換出境

南部焦姓飯店大亨因未繳贈與稅及滯納金逾305萬元，遭行政執行署台北分署限制出境，直到今年初為赴對岸探視生病老母親，以現金...

車上「啾」聲不斷！人妻調行車紀錄器崩潰老公外遇

一名男子被妻子指控搞外遇，第三者還親口承認自己是「小三」，兩人發生多次性行為，害妻子患重度憂鬱症；妻子提告求償100萬元...

涉不實驗資、逃漏稅374萬多元 影視大亨俞惟中遭起訴

影視大亨、昇華董事長俞惟中涉借資並以不實資金證明讓昇華娛樂公司順利上櫃，虛開發票逃漏稅37萬4多元；另配合股市金主陳聰明...

常客對超商少女店員伸魔爪 判6個月徒刑

屏東一名柯姓男子常到里港某超商消費，見未成年女店員相貌清秀，產生非分之想，趁女店員到未對外開放的廁所如廁後，強行猥褻，遭...

台南市議員李中岑涉詐領助理費 20萬元交保

台南市議員李中岑被檢調人員查出，涉嫌以虛報助理名額或月薪方式詐領助理費，南檢檢察官本月10日指揮台南市調查處人員持搜索票...

私吞兩客戶保費近百萬 不肖保險女業務被判1年刑

46歲陳姓女子擔任保險業務員19年，2017年間因缺錢花用，竟私吞曾姓客戶60萬元保費，之後又向另名許姓客戶稱投保特殊專...

熱門新聞

15歲少年帶5碗泡麵爬百岳失聯 警消連夜天池山莊找到人

已兌付三倍券流出 新光銀：已交給台銀集中管理

剛入山1小時 桃園男子在屏風山不幸墜谷身亡

前立委周五六家中昏倒 妻子報案CPR救夫送醫

警被控「吃案」是真的 高市林園分局發布連坐處分

周五六送醫已能自主說話 妻說明獲救關鍵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。