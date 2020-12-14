菸品走私案 前警衛室主任等77人緩起訴確定

台北地檢署偵辦私菸案，繼起訴吳宗憲等人後，11月就前永和警衛室外衛主任陳逸夫少將等77人涉買未稅菸，犯後坦承犯行，處分緩起訴。高檢署日前駁回再議，77人獲緩起訴確定。

菸品走私案，北檢去年8月23日首波偵結，依違反貪污治罪條例、稅捐稽徵法等罪嫌起訴吳宗憲、張恒嘉等13人；同年11月間第二波偵結，對原永和警衛室內衛主任林國欽少將等27名購菸者，依違反稅捐稽徵法緩起訴處分。

另外，劉姓女子透過吳宗憲訂購350條香菸，犯後否認犯罪，檢察官今年10月間將她依違反稅捐稽徵法起訴。

北檢11月20日針對國安局軍官及親友們涉案部分偵結。其中，陳逸夫購買40條菸，犯後坦承犯行，檢察官依違反稅捐稽徵法予以緩起訴1年、並於緩起訴確定後支付國庫新台幣2萬5000元，並須接受6小時法治教育課程。

北檢檢察官也對另外76名購菸者予以緩起訴處分，他們依照購買菸品數量及逃漏稅金額須支付國庫5000元至20萬元不等金額，並接受6小時法治教育課程。檢方經送再議，台灣高等檢察署日前駁回再議，77人緩起訴確定。