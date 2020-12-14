超商店員偷加值iCash128元 下場關4月不能易科罰金

屏東縣屏東市1間7-11超商宋姓男店員，遭控前年9月值晚班，涉趁無客人之際替自己的iCash卡儲值128元，卻沒有付款。一審認為，其他店員作證沒看見他把錢放入收銀機，認定宋詐財，並考量他曾因另案判刑屬累犯，依詐欺取財罪判4月徒刑，須入獄；二審高雄高分院也維持原判，仍可上訴。

判決指出，宋姓男子2018年8月起在屏東市統一超商光榮門市當店員，同年9月30日晚間10點半許，他把自己的iCash卡放收銀機感應區，自行操作加值128元，詐得128元的儲值財產。

賴姓店長發現後報警提告，宋姓男子應訊、審理時承認他沒有同時把款項放入收銀機，但辯稱，下班前已有補錢，且他負責的收銀機當天短少125元，此金額跟他儲值128元也不符。

案發時跟宋姓男子一起上班的李姓店員出庭證稱，當時去廁所，從後面監視器看到宋拿皮包出來，沒付錢，卻有1張「小白單」出來，宋稱「其他客人加值的」，當下店內沒客人、且直到下班宋都沒補錢；另名林姓大夜班店員也證稱，沒看到宋付錢。

一審合議庭認為，當天宋姓男子負責的收銀機經手結帳7300多元，代收金額9萬9000多元，收款及找錢發生誤差屬難免，不能因只短少125元，就認定他有補入128元。

合議庭指出，宋姓男子曾犯恐嚇取財案，被判6月徒刑，此案屬5年內再犯，構成累犯須加重刑責，考量他拒認罪、沒和解，依利用電腦設備詐欺取財罪，判4月徒刑。