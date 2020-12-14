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車上「啾」聲不斷！人妻調行車紀錄器崩潰老公外遇
一名男子被妻子指控搞外遇，第三者還親口承認自己是「小三」，兩人發生多次性行為，害妻子患重度憂鬱症；妻子提告求償100萬元，台北地方法院根據行車記錄器，多次出現男子和小三親吻的「啾」聲，判小三應賠償30萬元，可上訴。
妻子指控，她和丈夫16年前結婚後，發現丈夫婚後不斷和他人曖昧而離婚，但離婚2個月後再次結婚；她去年檢視公司車輛行車紀錄器，發現丈夫和小三談話中出現親吻等不當行為，小三更親口承認自己是第三者，還和丈夫已老公、老婆互稱。
妻子指出，丈夫和小三曾搭遊艇到中國旅遊，還坦承兩人發生性行為，明顯侵害她的配偶權，並讓她罹患重度憂鬱症，向小三求償100萬元。
小三抗辯，妻子厭煩丈夫不斷外遇，對丈夫身邊的普通女性友人常懷有敵意，縱使她和丈夫只是普通泛泛之交，也多次受到言語侮辱；她雖然和男方一起搭船到中國，但抵達對岸後，兩人各自分道揚鑣。
法院認為，勘驗行車紀錄器影音光碟，丈夫和小三對話出現「老公會改」、「我就是愛你」、「明明就兩個都很在乎對方，為什麼不能在一起」等語，並多次出現「啾」聲，是丈夫和小三談話間親吻的聲，兩人確實已侵害妻子的配偶權，審酌一切情狀，判小三應賠償30萬元。
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