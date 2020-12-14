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飯店大亨拒不繳稅 為探視病母掏錢換出境

中央社 / 台北14日電

南部焦姓飯店大亨因未繳贈與稅及滯納金逾305萬元，遭行政執行署台北分署限制出境，直到今年初為赴對岸探視生病老母親，以現金及飯店股票抵繳完成，獲解除限制出境如願出國。

台北分署官員今天指出，有一名南部的焦姓飯店大亨拒繳贈與稅，遭財政部台北國稅局移送台北分署執行，又不依分署的通知到場報告財產狀況，因而被限制出境，最後為了探視人在對岸的母親，這才繳清欠稅，以換取解除出境限制。

這名飯店大亨於民國100年間將名下股票轉讓給家人，遭國稅局認定是贈與行為，核課贈與稅新台幣262萬餘元，因逾期未繳納，加計滯納金及利息，於105年間移送台北分署執行，移送金額合計305萬餘元。

台北分署受理後，多次通知飯店大亨到場報告財產狀況，但他都沒到場說明，台北分署於107年間依法將他限制出境；飯店大亨被限制出境後，仍然不思繳稅，反而具狀表示，本案是國稅局強行核課贈與稅，實際並沒有贈與行為，完全沒有要處理欠稅的意思。

一直到今年1月間，飯店大亨突然向台北分署陳報，因為母親人在對岸生重病，請求解除他的限制出境，讓他可以前往探望；但台北分署本於依法執行立場，要求他必須繳清稅款，才能解除限制出境。

飯店大亨感受到台北分署強力執行的決心，以現金100多萬元，並申請以飯店股票抵繳200萬元，經抵繳程序完成，台北分署於2月間解除他的限制出境，讓他如願出境到對岸探望母親。

台北分署呼籲，民眾收到行政執行分署的通知書切勿置之不理，應務必依通知的內容到場繳納或說明財務狀況，如置之不理，分署依法可限制義務人出境，甚至是強制拘提到場；民眾若對通知內容有疑問，可直接致電洽詢。

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