涉不實驗資、逃漏稅374萬多元 影視大亨俞惟中遭起訴

影視大亨、昇華董事長俞惟中涉借資並以不實資金證明讓昇華娛樂公司順利上櫃，虛開發票逃漏稅374萬多元；另配合股市金主陳聰明、蔣寶夏夫婦炒作昇華、悠克國際股票，陳氏夫婦以假交易掏空悠克。台北地檢署估計陳氏夫婦不法所得5.4億多元，今依違反公司法、稅捐稽徵法、證交法等罪起訴俞、陳氏夫婦等14人。

俞惟中是活躍海峽兩岸的知名製作人，製作過陸劇《金大班》、《深宮諜影》及本土劇《家和萬事興》、偶像劇《愛上巧克力》等戲劇。陳聰明是知名股市金主，曾捲入多起炒股案。

檢調調查，陳聰明因和旺炒股案遭判刑，為償還和旺案積欠證券商及金主逾20億元巨額債務，於是積極找尋炒股標的，相中悠克國際，2017年底，他入主悠克後使用人頭帳戶以相對成交拉高股價，並藉由投資休閒農場等投資案，以便掏空公司。

檢調查出，2017年6月間，陳聰明夫婦得知俞惟中力邀投資者投資上櫃的昇華娛樂，意圖拉抬昇華股價，雙方謀議由俞協調主要股東出售股權，陳氏夫婦則於同年9月起以人頭大量買進昇華股票。

2017年底，陳聰明入主悠克後，更以悠克名義大量買進昇華，在2018年4月成為昇華最大股東。不過，2018年4月昇華因涉假交易及背信罪遭檢調搜索，股價重挫，陳為避損而假藉投資昇華，挪用悠克9000萬元護盤，俞惟中從中獲取報酬。

檢調追查，昇華原本資本額為1000萬元，俞惟中為擴大經營規模掛牌上櫃，計畫辦理現金增資1億元，以符合櫃買中心規定股票上櫃標準。俞因一時無力籌措增資股款，竟以60萬元代價，委請抄作資金業者代作存款餘額證明。

該業者於2012年5月24日，將1億元透過俞的聯邦銀行分行帳戶轉入昇華帳戶，充作增資股款已收足證明，再請會計師製作不實資產負債表，連同昇華股東同意書、股臨會會議記錄、公司章程、股東名簿、股東繳納股款明細表、帳戶存摺影本、委託書等文件。