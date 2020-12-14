不能易科罰金！放火燒台灣民政府統促黨員判刑7月定讞

中華統一促進黨員、前台北市議員李承龍與邱晉芛、林立騰、何守為等人，4年前在台灣民政府位於桃園的中央會館潑灑汽油縱火，還全程透過臉書直播，被檢方起訴。一審依公共危險罪判李承龍1年2月徒刑、邱晉芛8月徒刑，二審改判李承龍9月徒刑、邱晉芛7月徒刑；李因未上訴而確定，邱不服上訴第三審，最高法院駁回上訴定讞。

另外，林、何2人一審被依侵入他人建築物附連圍繞之土地、毀損罪，各判拘役10至20日、3至4月徒刑不等，高院駁回上訴確定。

李承龍等4人2016年7月15日深夜，朝台灣民政府位於桃園的中央會館潑灑汽油縱火，還全程透過臉書直播，影片中還說「叫日本和美國的軍隊來吧...」。警方將全案移送地檢署時，李承龍表示扔汽油彈是言論自由的表現，並說唯有剷除違法犯紀組織，才有辦法讓台灣民主政治步入正軌，邱女則高喊「中華民國萬歲」。