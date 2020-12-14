常客對超商少女店員伸魔爪 判6個月徒刑

屏東一名柯姓男子常到里港某超商消費，見未成年女店員相貌清秀，產生非分之想，趁女店員到未對外開放的廁所如廁後，強行猥褻，遭屏東地院依強制猥褻罪判刑，處有期徒刑6個月，緩刑2年。

判決書指出，柯男常前往里港某超商消費，認識超商未成年女店員，柯去年4月21日上午，看到女店員在店內搬飲料，柯竟粗魯地上前詢問「要不要打砲」，當下遭女店員拒絕後離去。

豈料，柯男當天又在返回超商，看到女店員走向未對外開放的二樓廁所尾隨上樓，伺機等待女店員如廁完畢，看女店員出來後，柯竟強行拉住她強吻。過程中，女店員一度掙脫，柯又將她拉回，更伸手進她內褲撫摸私處。直到女店員以「老闆娘在找她」為由，才順利掙脫。

事後，女店員將此事告知同事，並在同事陪同下報警，警詢及偵訊時，柯男坦承不諱，並將他依強制猥褻罪起訴。