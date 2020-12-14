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台南市議員李中岑涉詐領助理費 20萬元交保
台南市議員李中岑被檢調人員查出，涉嫌以虛報助理名額或月薪方式詐領助理費，南檢檢察官本月10日指揮台南市調查處人員持搜索票搜索議員研究室，訊後檢察官認李中岑及李母涉犯偽造文書及利用職務機會詐取財物等罪嫌重大，無聲請羈押必要，各諭知20萬元交保候傳。
記者今天試圖連絡李中岑，但她電話一上午關機中，尚無法取得她的說法。
台南地檢署日前接獲法務部調查局台南市調查處通報，指現任國民黨籍台南市議員李中岑涉嫌於2014年起至今，以虛報助理名額或月薪方式詐領助理費，檢察官蔡明達12月10日指揮台南市調查處人員持搜索票搜索包含議員研究室等9處，共傳訊多名助理等11人調查。
訊後檢察官認李中岑及李母涉犯偽造文書及利用職務機會詐取財物等罪嫌重大，但無聲請羈押必要，各諭知20萬元交保。南檢指出，此案確實詐領金額及涉案人員仍待持續追查釐清。
35歲的李中岑自2014年起連任2屆台南市議員，李中岑今年7月間因與同黨議員召開記者會，爆料接到民眾陳情收到假三倍券，事後被指散布假消息遭查辦，但台南地院簡易庭裁定不罰。
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