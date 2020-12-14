聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市議員李中岑涉詐領助理費 20萬元交保

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市議員李中岑被檢調人員查出，涉嫌以虛報助理名額或月薪方式詐領助理費，南檢檢察官本月10日指揮台南市調查處人員持搜索票搜索議員研究室，訊後檢察官認李中岑及李母涉犯偽造文書及利用職務機會詐取財物等罪嫌重大，無聲請羈押必要，各諭知20萬元交保候傳。

記者今天試圖連絡李中岑，但她電話一上午關機中，尚無法取得她的說法。

台南地檢署日前接獲法務部調查局台南市調查處通報，指現任國民黨籍台南市議員李中岑涉嫌於2014年起至今，以虛報助理名額或月薪方式詐領助理費，檢察官蔡明達12月10日指揮台南市調查處人員持搜索票搜索包含議員研究室等9處，共傳訊多名助理等11人調查。

訊後檢察官認李中岑及李母涉犯偽造文書及利用職務機會詐取財物等罪嫌重大，但無聲請羈押必要，各諭知20萬元交保。南檢指出，此案確實詐領金額及涉案人員仍待持續追查釐清。

35歲的李中岑自2014年起連任2屆台南市議員，李中岑今年7月間因與同黨議員召開記者會，爆料接到民眾陳情收到假三倍券，事後被指散布假消息遭查辦，但台南地院簡易庭裁定不罰。

台南檢調查出市議員李中岑涉嫌詐領助理費，訊後20萬元交保。圖／本報資料照片
台南檢調查出市議員李中岑涉嫌詐領助理費，訊後20萬元交保。圖／本報資料照片

檢察官 偽造文書

延伸閱讀

中職／陳鏞基挑戰月薪70萬

中職／潘威倫歷年累積薪資 明年正式成為首位億元球員

中職／簽了！三年約留兄弟 月薪張志豪75萬、周思齊65萬

中職／賴鴻誠轉戰樂天 傳出第一年月薪38萬

相關新聞

不能易科罰金！放火燒台灣民政府統促黨員判刑7月定讞

中華統一促進黨員、前台北市議員李承龍與邱晉芛、林立騰、何守為等人，4年前在台灣民政府位於桃園的中央會館潑灑汽油縱火，還全...

獨派大老提制憲意向公投遭駁回 告中選會並求聲請釋憲

中選會駁回台灣制憲基金會董事長辜寬敏所提的兩項制憲意向公投，台灣制憲基金會今委任律師黃帝穎向台北高等行政法院提起訴訟，主...

常客對超商少女店員伸魔爪 判6個月徒刑

屏東一名柯姓男子常到里港某超商消費，見未成年女店員相貌清秀，產生非分之想，趁女店員到未對外開放的廁所如廁後，強行猥褻，遭...

台南市議員李中岑涉詐領助理費 20萬元交保

台南市議員李中岑被檢調人員查出，涉嫌以虛報助理名額或月薪方式詐領助理費，南檢檢察官本月10日指揮台南市調查處人員持搜索票...

私吞兩客戶保費近百萬 不肖保險女業務被判1年刑

46歲陳姓女子擔任保險業務員19年，2017年間因缺錢花用，竟私吞曾姓客戶60萬元保費，之後又向另名許姓客戶稱投保特殊專...

監所管理員當「大哥」跑腿 替受刑人送菸被起訴

一名吳姓監所管理員被控於2017年間，兩度夾帶七星菸去舍房給「大哥」分送給舍友慶祝假釋「抽一點好的！」台北地檢署考量他坦...

淡水偷飛直升機不想被報廢 士檢：同意被告捐作教學用

陳姓男子在新北淡水市區涉嫌違法起降Robinson-R22直升機，影片遭po上網路引發軒然大波，檢警10月9日拘提陳男到...

數學屢教不會 博士父罰女成傷

劉姓男子與妻子談離婚，官司訴訟期間，劉妻另狀告劉家暴，指控劉在教讀國小女兒數學時，曾持衣架將女兒雙腿打到瘀傷；劉稱是合法...

生活法律／新制打房 買屋借名登記 恐鬧糾紛

央行8日對房市祭出選擇性信用管制，公司法人、自然人、購地貸款與餘屋貸款，都有貸款成數限制，這不是政府第一次打房，過去就有...

男思念亡妻酒後夜探墓園 開車遇擦撞竟輾死路人

桃園市58歲葉姓男子今年1月間與住楊梅的老丈人喝酒，當晚他兒子載回中壢住家，因為思念亡妻，酒後開車前往龍潭公墓探亡妻墓園...

保全兩度夜班瞌睡辯「閉目養神」 逆轉勝保工作

高雄左營區某社區的陳姓保全，去年4月連被抓包兩度上班打瞌睡，累積3大過遭解雇。他事後指控公司故意逼他離職，提告要求復職並...

持槍掃射傷2人打壞6名車 壯男堅持不認殺人未遂

陳姓男子為處理債務糾紛，今年5月持改造手槍到新北市中和某汽車修理廠示威，未料槍枝卡彈，反被對方奪槍打跑。他懷恨在心，數日...

熱門新聞

15歲少年帶5碗泡麵爬百岳失聯 警消連夜天池山莊找到人

已兌付三倍券流出 新光銀：已交給台銀集中管理

田寮河救溺10小時 遺體早一步流到基隆港被港警撈起

剛入山1小時 桃園男子在屏風山不幸墜谷身亡

前立委周五六家中昏倒 妻子報案CPR救夫送醫

新竹男今晨開槍示威 流彈打到一旁早餐店店員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。