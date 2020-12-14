持鐮刀叫囂又闖住宅砍木瓜樹 惡鄰居被判處5個月徒刑

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東市一名蘇姓男子因土地邊界劃分問題與林姓鄰居不睦，今年卻因蘇男裝設冷氣，林擔憂冷氣散熱恐怕會影響他的植物，向蘇反映，豈料，蘇竟憤而持鐮刀對林叫囂，還跑進他的屋內砍壞5棵木瓜樹。事後林向蘇提告，屏東地方法院，將蘇男依毀損等，判處有期徒刑5個月，得易科罰金。

判決指出，蘇男與林姓鄰居，因土地邊界劃分問題而不睦，而今年蘇男在住家裝設冷氣，由於冷氣散熱口位置與林男住家相鄰，林男認為，冷氣散出的熱風會影響他所種植的木瓜樹，便將此事告知蘇。

豈料，蘇男不僅不理會林男，竟手持鐮刀1 把朝林咆哮，「好膽你出來」、「林北給你好看」等語，隨後，蘇便翻牆至林的住家庭院，將他種植的5棵木瓜樹攔腰砍斷。

事後林男報警，警詢及偵訊期間，蘇男皆坦承不諱，被依恐嚇危害安全罪、公然侮辱罪等罪起訴。

屏東地院審酌，兩人之間有細故，但蘇男卻不以理性方式處理，竟手持鐮刀、到林男住處外叫囂，甚至任意侵入住宅，毀損5棵木瓜樹，對林的居住安寧、財產均受影響，且雙方在法院審理期間皆未達成和解賠償，因此，地院將蘇依毀損等，判處有期徒刑5個月，得易科罰金。

蘇姓男子不滿林姓鄰居竟持鐮刀叫囂，更闖入林的住宅砍壞5棵木瓜樹，遭屏東地方法院，將蘇男依毀損等，判處有期徒刑5個月，得易科罰金。記者陳弘逸／攝影
蘇姓男子不滿林姓鄰居竟持鐮刀叫囂，更闖入林的住宅砍壞5棵木瓜樹，遭屏東地方法院，將蘇男依毀損等，判處有期徒刑5個月，得易科罰金。記者陳弘逸／攝影

屏東 公然侮辱

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