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監所管理員當「大哥」跑腿 替受刑人送菸被起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

一名吳姓監所管理員被控於2017年間，兩度夾帶七星菸去舍房給「大哥」分送給舍友慶祝假釋「抽一點好的！」台北地檢署考量他坦承犯行，不法價值低於5萬元，可兩次減刑，今依貪汙之圖利罪嫌起訴並建請法院減輕其刑。

檢廉調查，吳姓監所管理員在新店戒治所服務，工作內容不只管理勒戒者，還包括一般受刑人。2017年間， 一名「大哥」受刑人將假釋出監，依監所不成文規定，要買香菸請舍友慶祝，所以請託吳男幫他買點「好貨」。

吳男在外買了一條（10包）七星菸，拆成兩份，先放在辦公室自己的座位區域，再趁換班之際，兩度前往走廊並跑去舍房外從送餐口丟進舍房給「大哥」接收，完成任務。

事後，監所內部調閱監視器發現此事，移送廉政署偵辦。檢察官鍾維翰傳喚吳男到案，據了解，他坦承犯行，供稱當初是「大哥」要求他夾帶七星菸，他沒有收錢，單純只是替對方跑腿。

「大哥」則證稱，與吳男在別處監所早就相識，對方主動說要幫他慶祝假釋。檢方查無雙方有金錢對價，勘驗監視器畫面認定確實有帶菸、交菸等過程，考量吳男坦承犯行，一包菸市價約1200元至1500元，可兩次減刑，今依法起訴並建請法院減輕其刑。

一名吳姓監所管理員被控於2017年間，兩度夾帶七星菸去舍房給「大哥」分送給舍友慶祝假釋「抽一點好的！」台北地檢署今依貪汙之圖利罪起訴並建請法院減輕其刑。圖／本報資料照。
一名吳姓監所管理員被控於2017年間，兩度夾帶七星菸去舍房給「大哥」分送給舍友慶祝假釋「抽一點好的！」台北地檢署今依貪汙之圖利罪起訴並建請法院減輕其刑。圖／本報資料照。

假釋 監視器 受刑人

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