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保全兩度夜班瞌睡辯「閉目養神」 逆轉勝保工作

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄左營區某社區的陳姓保全，去年4月連被抓包兩度上班打瞌睡，累積3大過遭解雇。他事後指控公司故意逼他離職，提告要求復職並賠償薪水；一審駁回請求，但二審高雄高分院認為，公司第2次稽查時，沒透過中控台打電話到社區叫醒他確認是否瞌睡、沒讓他簽查核表，不符原本流程，屬不當解雇，改判應復職，可上訴。

判決指出，陳姓男子2017年1月25日起進入保全公司，並派駐高雄左營區的社區保全員，月薪3萬736元，但他2019年4月30日遭解雇，隔1年加入另間公司，月薪2萬8500元。

陳姓男子提告主張，2019年4月15日他值夜班時閉目養神，公司稽查人員前來，給他簽「巡邏服務查核表」，僅勾選「檢視無異」並沒勾「打瞌睡」，之後他卻被公司通知因打瞌睡記2大過、加上先前合計超過3大過要與解雇，懷疑造假查核表，故意設計他。

陳姓男子求情後，改為簽立切結書保證不再犯，公司之後卻交代稽查人員天天巡查他，造成巨大壓力，導致同月28日他再被拍到夜班閉目養神，隔2天遭解雇。

陳認為，除了造假的查核表，另明明依工作手冊規定瞌睡記1大過、年度要積滿3大過才革職，公司也用詐騙手段，就是要逼走他，要求確認僱傭關係仍存在，且公司該賠償這段期間薪資，再賠20萬精神慰撫金。

公司指出，陳姓男子2017年就有2次打瞌睡紀錄，被記過2支小過及1大過，原本4月15日再抓包睡覺，就要依累犯記2大過革職，考量他喪母才改1大過，於26日簽切結書，不料28日他又再犯，1個月內兩度值勤時熟睡，違反工作規則情節重大，依勞基法第12條1項4款終止勞動契約，屬合法。

一審法官認為，4月15日的查核表沒有變造，稽查員也跟陳姓保全沒仇，不會故意羅織事情誣陷他，認為此解雇合法。

陳姓男子上訴後，二審合議庭發現，公司的稽查員通常發現疑似打瞌睡，會先拍打玻璃，若仍無法喚醒保全員，再請公司中控室撥打電話到社區，查明是否為睡覺；由於4月28日是「加巡」陳的值班情況，稽查員卻沒透過中控室叫醒陳，便拍照回報，自行填載查核表也沒給陳簽名，程序不符，難認確實睡覺。

合議庭認定，記2大過的懲戒並不妥，屬不當解雇，且復職之前要給付原本的月薪，即使他後來另任職別間公司，仍要付兩邊薪水的差額。

高雄左營區某社區的陳姓保全被抓包兩度上班打瞌睡，被解雇後，他提告主張應復職，高雄高分院逆轉判他勝訴。圖為該社區。圖／翻攝Google map
高雄左營區某社區的陳姓保全被抓包兩度上班打瞌睡，被解雇後，他提告主張應復職，高雄高分院逆轉判他勝訴。圖為該社區。圖／翻攝Google map

保全 薪水

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