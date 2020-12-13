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婦人透過鄰居買黃金投資 560萬拿不回提告遭駁

中央社 / 南投13日電

王婦向紀婦介紹兒子陳男從事黃金買賣獲利穩定，紀婦拿560萬元購買黃金，每月也都穩定獲利，但陳男突然告知黃金被偷，紀婦不滿提告，法院認為被告無施用詐術，駁回原告之訴。

根據南投地方法院日前公布的民事判決書，紀婦和王婦為鄰居，2人在閒聊時，王婦提及兒子陳男從事黃金買賣，拿資金前往印度購買黃金，每月可獲利1.5%，王婦說自己也有投資且獲利良好，紀婦於是從民國107年3月到民國108年1月，先後拿出新台幣560萬元給陳男購買黃金，陳男也依約給付獲利給紀婦。

108年4月，陳男告知紀婦黃金在通過印度海關時失竊，不過紀婦認為沒有報案紀錄，詢問友人又得知黃金、現金都有出口管制，無法大量攜帶，認為被2人詐騙，向王婦、陳男2人提告。

地院法官審理此案時，陳男辯稱也是透過許姓友人介紹跟林女等人簽下黃金買賣合約書，他將現金交給林女等人，林女再將每個月的獲利交給陳男，除了紀婦的560萬元之外，陳男自己也有參與投資，他總共拿了1500萬元給林女等人，他無意要詐騙紀婦。

陳男向法官說明，林女等人通知黃金失竊，他馬上就告知紀婦此事，後來他有問紀婦是否要提告，但對方拒絕；王婦也在法庭辯稱，她自己也有拿錢給兒子投資，沒有要詐騙紀婦。

法官根據證人證詞以及手機通訊軟體對話紀錄，認定王婦、陳男2人也有投資，也在第一時間通知紀婦黃金被偷，看不出有施用詐術欺騙紀婦，因此將原告之訴駁回。

詐騙 印度 海關

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