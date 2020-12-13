色男暗示女店員提供性服務被拒 竟動手襲胸被判6月
徐姓男子被控於前年12月間，在台南市一家檳榔攤向女店員購買100元檳榔，放置1000元在桌上，暗示她提供性服務遭拒後，徐腦羞成怒，涉嫌違反她意願，強行撫摸臀部及胸部，事後女店員不堪受辱報警法辦起訴，台南地院依徐觸犯強制猥褻罪，判處徒刑6月，得易科罰金，全案還可上訴。
判決說，徐姓男子於去年12月10日下午1點多，在台南市一家檳榔攤向女店員購買100元檳榔，放置1000元在店內桌上，暗示要她提供性服務遭拒後，強行撫摸臀部，經對方徒手反推表示反對之意後，徐撫摸她胸部，還動手朝她臉部揮打，並違反她的意願，強行撫摸臀部及胸部，強制猥褻得逞，造成她受有顏面部擦挫傷、右手肘挫傷等傷害。
法官審酌，徐為滿足一時色慾，不知尊重他人身體自主權，恣意對女被害人猥褻行為，造成她身心受創，惶恐不安，又考量徐犯後坦承犯行度，尚未與被害人達成和解，量處其刑。
法官認為，徐觸犯刑法第224條強制猥褻罪，女被害人所受傷勢，是徐實施強制行為伴隨結果，應為強制猥褻罪吸收，不另論傷害罪。
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