家暴男持汽油桶衝娘家恐嚇 警方建請預防性羈押

高雄市吳姓女子不堪丈夫陳姓男子長期家暴，且逃回娘家後陳男還屢次到場持汽油桶恐嚇。警方獲報後認為陳男無視保護令，且有致命風險，主動向檢方建請預防性羈押。

高雄市政府警察局婦幼警察隊今天表示，30歲吳女因不堪32歲陳男施暴，除申請保護令也逃回娘家，豈料失業的陳男缺錢，又無法接受分居，竟無視保護令屢次騷擾吳女娘家，甚至持汽油桶威嚇，但他每見吳女報警便抱頭鼠竄。

婦幼警察隊經評估陳男不受員警告誡約束，且致命風險極高，主動報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，警方持檢察官拘票拘提他到案後，檢方訊後聲押陳男獲准。

吳女向承辦員警表示，她很擔心自身的安全，也對陳男打擾到鄰居感到焦慮，警方立即轉介社工服務及庇護安置。不過，當警方約制告誡他時，陳男竟回「警察可以拿槍抓人，我為什麼不可以拿刀對老婆？」並遭警訓斥「這是你老婆，不是壞人！」

當吳女得知陳男已遭預防性羈押後激動掉淚，並連連感謝警方「遠遠超過自己對警察的期待」。

婦幼警察隊指出，依家暴法規定，對於重複違反保護令或實施家暴行為的相對人，法官為確保被害人安全，得羈押避免再犯。