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舊蒐證照片複製貼上 彰化員警被判降級改敘

中央社 / 台北13日電

彰化縣北斗警分局鄭姓員警涉嫌拿前1年的蒐證照片向檢察官聲請搜索票，被法院依偽造文書罪判刑1年、緩刑2年。內政部移送懲戒，懲戒法院判決鄭男降1級改敘，可上訴。

彰化縣北斗鎮內一家舒壓會館於民國105年12月間被民眾檢舉有「假結婚真賣淫」情事，彰化縣警察局北斗分局受理調查後，承辦員警鄭男於106年2月間檢具相關蒐證資料，報請彰化地檢署偵辦，並聲請搜索獲准，到舒壓會館搜索，但查無非法事證。

彰化縣警察局於106年8月、12月間又陸續接獲民眾檢舉，指這家舒壓會館經營色情交易，鄭男因曾參與上次搜索，對相關蒐證資料甚為熟稔，於107年1月間將搜索票資料略作修改，並檢附近乎完全相同的蒐證照片，向檢方聲請搜索票獲准。

鄭男於107年1月17日執行搜索，取得相關證據，順利將舒壓會館姜姓、陳姓嫌疑人移送彰化地檢署偵辦。彰檢於同年3月將案件起訴。案件於彰化地方法院審理時，檢察官發現有異，查出鄭男幾乎是將舊資料複製貼上，依偽造文書罪起訴鄭男。

彰化地方法院今年7月間判處鄭男有期徒刑1年，緩刑2年，並應自判決確定起6個月內向公庫支付新台幣7萬5000元。鄭男未上訴，全案確定。鄭男9月間繳納罰金完畢。內政部將鄭男移送懲戒法院審理。

鄭男答辯指出，他因績效壓力，一時失慮，疏於遵循法定程序，以致侵害人民權益，深感歉意並徹底反省，希望法院從輕處罰，讓他有繼續擔任警職的機會。

懲戒法院審理後，認為鄭男身為執法人員，本當遵循法定程序執行職務，為求績效，以不實資料聲請搜索票，損害司法公信，審酌他事後坦承錯誤，深表悔悟，判決降1級改敘。全案可上訴。

警察

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