八德警配合地方文化節 宣導反詐、交通安全

桃園市政府警察局八德分局今天配合白鷺蕃薯節地方文化節，於現場實施「專業倫理放心頭，深耕廉潔不停休」反貪宣導，也一併針對介壽路捷運施工致使交通堵塞，提醒民眾多選擇大眾運輸工具。

八德警分局透過該活動，向地區居民宣導分局貫徹公務員廉政倫理規範要求，樹立廉能政風，端正警察風紀，革除不當請託關說、贈受財物、飲宴應酬等陋習，以提升政府良好形象，建構優質公務環境，請勿對公務人員送禮、邀宴及請託關說。

八德警分局督察組長潘仁傑表示，分局將持續落實聯合國反貪腐公約，對反貪腐意識從小扎根教育的重視，同時打破地域與時空的限制，以深化和普及廉潔誠信教育為目標，整合跨域資源，展現建構廉潔家園的用心與決心。

交通組長莊桂松說，為提醒民眾注意交通安全，分局於轄內重要路口加強取締各項交通違規，並針對易肇事路段提升見警率，降低交通事故發生，提供民眾一個友善、安全又便利的交通環境，另近期介壽路段配合捷運綠線施工，提醒民眾除遵守交通規則外，也可多利用大眾運輸工具，減輕沿線交通負荷。