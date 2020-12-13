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八德警配合地方文化節 宣導反詐、交通安全

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園市政府警察局八德分局今天配合白鷺蕃薯節地方文化節，於現場實施「專業倫理放心頭，深耕廉潔不停休」反貪宣導，也一併針對介壽路捷運施工致使交通堵塞，提醒民眾多選擇大眾運輸工具。

八德警分局透過該活動，向地區居民宣導分局貫徹公務員廉政倫理規範要求，樹立廉能政風，端正警察風紀，革除不當請託關說、贈受財物、飲宴應酬等陋習，以提升政府良好形象，建構優質公務環境，請勿對公務人員送禮、邀宴及請託關說。

八德警分局督察組長潘仁傑表示，分局將持續落實聯合國反貪腐公約，對反貪腐意識從小扎根教育的重視，同時打破地域與時空的限制，以深化和普及廉潔誠信教育為目標，整合跨域資源，展現建構廉潔家園的用心與決心。

交通組長莊桂松說，為提醒民眾注意交通安全，分局於轄內重要路口加強取締各項交通違規，並針對易肇事路段提升見警率，降低交通事故發生，提供民眾一個友善、安全又便利的交通環境，另近期介壽路段配合捷運綠線施工，提醒民眾除遵守交通規則外，也可多利用大眾運輸工具，減輕沿線交通負荷。

偵查隊長沈介茗也向參加活動的鄉親呼籲，目前詐騙手法多，務必要提醒周邊的親朋好友留意，不要被「假交友」、「假綁架」、「假投資」等詐騙話術迷惑，有遇到類似狀況一定要打110或165查證，這個月已經和轄內銀行聯手阻止民眾被騙，成功擋下3案件，會持續利用各種機會向民眾宣導，以降低詐騙案件的發生。

桃園市政府警察局八德分局今天配合白鷺蕃薯節地方文化節，進行「專業倫理放心頭，深耕廉潔不停休」反貪宣導。記者陳夢茹／攝影
桃園市政府警察局八德分局今天配合白鷺蕃薯節地方文化節，進行「專業倫理放心頭，深耕廉潔不停休」反貪宣導。記者陳夢茹／攝影
偵查隊隊長沈介茗向鄉親呼籲，目前詐騙手法多，務必要提醒周邊的親朋好友留意，不要被「假交友」、「假綁架」、「假投資」等詐騙話術迷惑。圖／八德警分局提供
偵查隊隊長沈介茗向鄉親呼籲，目前詐騙手法多，務必要提醒周邊的親朋好友留意，不要被「假交友」、「假綁架」、「假投資」等詐騙話術迷惑。圖／八德警分局提供

詐騙 警察 捷運

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