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馬路如虎口 南警15日起路口大執法3天

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

俗話說:「馬路如虎口」，十字路口人車交匯複雜，易發生各類交通事故，經警方統計約有6成的交通事故事發生於路口處，為改善交通狀況，降低交通事故發生，台南市政府警察局 從本月15日至17日接連3天，執行「路口大執法」，加強取締路口各項違規。

這次台南市路口大執法重點取締項目包括「汽、機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽、機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」，警方希望能透過加強取締，幫助用路人養成確實遵守道路交通安全規則習慣。

台南市警三分局提醒民眾，勿跟自己的荷包過不去，牢記口訣行經路口「慢看停」，慢減慢速度，看是看左右有無人車，停：行人穿越線上行人先行，同時也請行人遵守相關規定，不要違規闖越道路。

分局長國璽說，員警開單取締跟交通安全宣導只是手段，主要目的是喚起居民交通安全意識，共同建立更友善的交通環境。警察用心，期讓市民用路安心。

警方提醒民眾，行經路口牢記口訣「慢看停」保平安。圖／台南市警三分局提供
警方提醒民眾，行經路口牢記口訣「慢看停」保平安。圖／台南市警三分局提供
台南市警三分局員警，在轄區國小前舉標語，加強交通安全宣導。圖／台南市警三分局提供
台南市警三分局員警，在轄區國小前舉標語，加強交通安全宣導。圖／台南市警三分局提供

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