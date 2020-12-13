敬酒不喝起衝突 台中莽漢持西瓜刀砍人重傷判5年2月

台中市劉姓男子在去年11月間與友人喝酒，席間遇到黃姓男子，因雙方敬酒過程起糾紛，劉心生不滿，從轎車內拿出預藏的西瓜刀後，朝黃臉、手揮砍，造成黃手腕神經斷裂，劉犯案後開車逃逸，警方循線查獲。台中地院依重傷害罪，判他5年2月徒刑。

判決書指出，劉姓男子在今年11月20日晚間6時許，在清水區八德路4段、漁港路附近福利社與朋友喝酒，席間巧遇黃姓男子，二人因敬酒事宜發生口角，劉姓男子因此心生不滿，從轎車拿出一把西瓜刀後，藏在背後，並趁黃不注意時，持西瓜刀朝黃左手臂、左臉揮砍數下。

黃姓男子舉手阻擋，但仍被劉砍傷，受有左手臂、左臉及左頸部多處刀傷，造成左上肢、肱三頭肌斷裂及神經斷裂、合併左手腕及手指垂腕及垂指失去伸張功能，已達嚴重減損肢體機能，劉犯後開車逃逸，警方循線查獲。