台中首宗在軍用機場玩無人機 吃30萬元罰單

台中市政府交通局近日陸續接獲有人在「禁飛空域」違規遙控無人機，其中以「中119陸軍新社機場禁止活動區」通報較頻繁，已查證屬實並依民用航空法裁罰30萬元，提醒無人機玩家注意，避免觸法。但有無人機玩家指出，台中市的禁飛區域頗廣，尤其在市區稍一不慎就會觸法。

交通局葉昭甫局長表示，依民用航空法規定，操作遙控無人機前應完成註冊、申請操作證與保險等相關程序，並應注意禁、限航區域及遵守相關規定。

台中市無人機空域採「原則開放、例外禁止」方式管理，除飛航管制範圍及機關禁止區域其餘開放飛行遙控無人機活動。

交通局指出，除民航局已公告的禁、限航區外，包括軍事設施、法院、監獄等中央機關管制場域，以及市府台灣大道市政大樓、陽明市政大樓、台中市議會等管制區域禁飛，其餘範圍在合乎法規下，開放從事遙控無人機活動。

葉昭甫表示，尤其遙控無人機所有人或操作人在禁航區、限航區及航空站或飛行場四周一定距離範圍內從事飛航活動，將重處30萬元罰鍰；而裁處兩年內再犯者，將廢止遙控無人機操作證、併處新台幣150萬元罰鍰並得沒入遙控無人機，如因故造成相關航空事故，衍生相關刑事及民事責任。如民眾為依地方政府公告的活動區域時間及其他管理事項進行操作非常依法可處3萬元罰鍰。