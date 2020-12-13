找臨時工當人頭買百萬名車 男詐貸再質押被判刑要坐牢

台中市黃姓男子無資力，卻找來曾姓臨時工當人頭向車行購買一輛百萬進口車，還找經營公司的朋友替曾投保，當貸款人員到曾工作地確認時，找人幫忙演戲，再將轎車質押得款36萬，後因賴帳被貸款業者提告；台中地院最近審結，依詐欺、偽造文書等罪，判黃1年6月、曾1年徒刑。

判決書指出，黃姓男子為謀不法利益，找擔任臨時工的曾姓男子，擔任詐貸人頭，並借款10萬元給需錢孔急、具有房產的蔡姓男子當保證人。另外找一名經營工業社的陳姓男子，替曾投保，偽裝曾有穩定工作，具還款能力，

黃姓男子在2016年底，向一家車行佯稱，曾姓男子想購買一輛Lexus進口轎車，雙方談妥價格後，黃向貸款業者辦理車貸，曾出面貸款，貸款承辦人員為調查曾姓男子是否具有還款能力，除了撥電話到曾任職的工業社之外，也親自到該工業社調查，黃為了取信貸款人員，還找人到該工業社被演戲，佯裝撥電話給曾，讓貸款人員確信曾是該工業社的員工。

貸款人員不疑有他，在同年底辦理對保，並順利向銀行詐得109萬餘元，黃取得車貸後，向車行購買該輛轎車，隨後再將該輛轎車，以36萬元，質押給另名男子。

黃、曾二人犯案後，隨即不繳汽車貸款，貸款業者找上蔡姓男子還款，蔡追問黃後，黃要蔡幫忙還款6期，以作為10萬借款的還款方式，蔡繳完6期即不繳，黃、曾二人事後也無繼續繳納，蔡事後也對黃、曾二人提出詐欺告訴。