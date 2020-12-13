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猜中網友用生日當密碼 男冒用帳號盜寶物被判拘役30天

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導

蘇姓男子被控2009年透過網路連結至線上遊戲，涉嫌冒用許姓被害人所申設會員帳號及密碼登入，丟棄許的裝備、道具等虛擬寶物，再由蘇的虛擬角色撿拾，伺機轉售牟利。蘇事後向警方自首，台南地院依取得他人電腦相關設備電磁紀錄罪，判處拘役30天，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，蘇知悉某線上遊戲，常有會員以生日、信箱等資料作為帳號、密碼，先以隨機帳號進入線上遊戲會員留言板，瀏覽許登錄生日、信箱等公開資料，載入筆記本內。

蘇再於2009年7月4日下午5點多，在台南市安南區一家網咖，透過網路連結至線上遊戲，擅自取得許在該遊戲中所申設會員帳號及密碼，登入線上遊戲後，將許在該遊戲伺服器中，所有裝備、道具等虛擬寶物丟棄，再由蘇在該遊戲中所申設會員代表虛擬角色加以撿拾後，伺機轉售牟利，以此不正方法，無故取得許有電磁紀錄。

許發覺有異，報警處理；蘇在警方未查知其犯罪前，即持記載許遊戲帳號、密碼筆記本向警方自首接受裁判

法官審酌蘇曾因妨害電腦使用罪，經台南地院判處4月徒刑確定，竟再犯無故入侵他人電腦設備，並取得許於線上遊戲中所持有虛擬道具，破壞網路秩序，但考量被告坦承犯行，犯後自首等一切情狀，量處其刑。

台南地院認為蘇姓男子觸犯無故取得他人電腦相關設備電磁紀錄罪，判處拘役30天，得易科罰金。圖／本報資料照片
台南地院認為蘇姓男子觸犯無故取得他人電腦相關設備電磁紀錄罪，判處拘役30天，得易科罰金。圖／本報資料照片

自首 裁判

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