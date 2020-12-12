縣市交界酒駕抓不到？這座跨縣市大橋絕對躲不過

酒駕抓不停，但酒駕肇事仍層出不窮，經分析每年12月至隔年3月，補冬時節、連假及農曆春節等民俗節慶多，飲酒機會多，是酒駕肇事死亡高峰期，為不讓跨縣市交界橋梁或道路，成為躲避取締的天堂，雲林和嘉義兩縣今天到傍晚執行「酒駕零容忍零死角」區域聯防，讓酒駕者無機可乘。

雲嘉兩縣今天共同宣示「酒駕零容忍區域聯防」機制，今天下午到傍晚，兩縣警力在北港大橋共同合作執行全國同步取締酒駕專案勤務，對於兩縣交界的道路、橋梁也不放過。

雲林縣警察局長朱宗泰表示，北港大橋是雲林縣與嘉義縣往來的重要道路，在縣市交界路段執行路檢，以優勢警力展開區域聯防封鎖式路檢，加強執法強度及密度，期能有效嚇阻酒駕。

在警力有效部署下，雲林縣今天下午執行四小時攔檢，共取締五起酒駕， 一律以公共危險罪究辦，警方呼籲，冬令進補食用含酒精的薑母鴨、燒酒雞或羊肉爐等，酒測值容易超標，請民眾務必留意。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康