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疑吞貨款、IPHONE手機 前店長被判賠183萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

黃姓男子在德誼數位桃園遠百店當店長期間，因管理帳目不清，公司比對POS系統驚覺短少上百萬，在黃離職當天又發現門市庫存的Iphone少了5支，一共損失高達183萬612元，對黃提告全額求償，黃經通知未到庭，也沒提書狀聲明，法院認為德誼求償有據，判黃全額賠償，可上訴。

德誼主張，2015年9月1日起聘雇黃男，2018年1月升任桃園遠百店長，同年6月14日黃就因涉及侵占貨款、庫存商品及違規遭解僱。而公司當初給予黃管理權限，讓他能代為管理門市，包括盤點、門市間調貨支援、帳務管理及銷售，同時還有保管商品、和客戶接洽。

德誼指出，2018年6月稽查發現，黃沒有每天逐筆如實把商品銷售狀況登入公司POS系統，另販售的現金、禮券也沒如實上繳百貨公司，還有庫存不實狀況，導致包括短收，以及庫存的Iphone7、Iphone8，IphoneX都缺少，一共損失高達183萬612元，因此提告全額向他求償。

對此，黃男經通知未到庭辯論，也沒提出書狀聲明或陳述；法院查，德誼在2018年6月中，發現桃園遠百門市與POS系統的帳目，相差竟然高達159萬4944元，在經稽查黃男所掌管的帳務，又發現款項、貨品短少。

法院審酌，黃當時為門市店長，對於管理的門市收帳、銷帳、指示員工應否補帳、又該退補多少金額，門市收款金額應多少入POS系統等，具有全權決定之權，卻無視公司規定，造成門市有上百萬高額帳差，且黃離職當天，公司清點庫存又發現少了5支Iphone。

法院認為，德誼損失有提出相關帳務明細佐證，也黃經通知不到庭辯論、未提書狀爭執，應視同自認。黃擔任店長期間，因帳目不清導致公司營業收入短少，又未盡商品保管維護義務造成損失，判黃應賠償德誼183萬612元。

法院認為黃當店長期間，因帳目不清導致公司營業收入短少，又未盡商品保管維護義務造成損失，判應賠償德誼183萬612元。記者曾健祐／攝影
法院認為黃當店長期間，因帳目不清導致公司營業收入短少，又未盡商品保管維護義務造成損失，判應賠償德誼183萬612元。記者曾健祐／攝影

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