夜班保全連3個月加班超過100小時罹患腦中風 獲賠127萬

吳姓男子是夜班保全，連續3個月平均加班超過100小時，罹患「缺血性腦中風」仍持續上班，數月後才因身體不適向保全公司請假，不過保全公司認為他上班偷懶，隨即將他解僱。吳提民事求償，士林地院審結，依台大醫學報告認定吳的病情屬職業病，判處保全公司應賠償127萬餘元。可上訴。

吳男主張，2017年10月2日擔任夜班保全，工作時間是晚上8點到早上6點，隔年1月19日左手突然無力，經診斷為「缺血性腦中風，右中大腦動脈阻塞」，他仍持續出勤。

5月8日，他因身體不適向公司請假2天，公司讓他先休息等候排班，豈料之後再無消息，直接將他解僱，要求他簽離職書，他拒絕，公司把他勞保退保並寄發存證信函解僱。

保全公司抗辯，吳上班不認真，常常在睡覺，屢遭住戶投訴，再者吳11年前就患有糖尿病，這是他引發腦血管疾病主因，與工作時數無相關性。

法官調查，吳發病前1至3個月的總工時依序為276、276、288小時，平均每月加班時數超過100小時以上。

吳提出台大醫院職業傷病防治中心為他鑑定的職業病評估報告書，內容指出吳擔任保全後4個月後就發生左側中大腦動脈梗塞，兩者有時序性。再依勞動部職業猝發腦血管及心臟疾病的認定參考指引，指出發病日到發病前2至6個月內每月平均加班時數超過80小時，其加班產生的工作負荷及發病相關性極強。

報告書判定，吳的工作負荷與他罹患的腦梗塞貢獻度有相當因果關係。

法官指出，吳發病前3個月每月工時都超過上限的48小時，認定吳的「缺血性腦中風」是職業病引發，又保全公司未妥善安排吳的工時，也未採取健康檢查等預防措施，不過，吳並未向公司回報病情，也有過失。