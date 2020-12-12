嫌貓「不祥」重摔浸水虐死 男判刑2個月併科18萬元

花蓮縣61歲曾姓男子覺得女兒養的貓咪「靈魂跑進家裡來」很不祥，竟將牠重摔在地，又浸入水中，致貓咪口鼻流血當場慘死。花蓮地方法院簡易庭法官考量，曾男行為時患有疑似認知障礙、酒精中毒病症，依違反動保法，判曾男有期徒刑2個月，併科18萬元罰金，若易科勞役或易服勞役，以1000元折算一日。

家住玉里鎮曾姓男子，女兒養有一隻灰、黑、棕色的斑紋貓。今年2月16日傍晚，他認為女兒養的貓咪「靈魂跑進家裡來」，是不祥徵兆，先將貓咪往地上重摔，再抓住貓咪的雙腿浸入水桶，導致貓咪臉部、口、鼻流出大量鮮血，當場死亡，曾男又將貓屍丟棄一旁空地，他的女兒不滿，通報警方，警詢時，曾男坦承虐貓致死。

由於曾男有酒精中毒情況，並在殺貓後兩天住院，出現酒精戒斷狀況。法院囑託門諾醫院鑑定被告行為時是否因精神障礙或其他心智缺陷，鑑定結果認為，曾男的行為應與對貓的迷信認知有關，與妄想定義不同，此外，他殺害貓不聽勸告的衝動行為、混亂脫序行為應與當時處於酒精中毒狀態有關係。

法官認為，被告不知尊重自然生命，僅因認為貓咪有不祥的徵兆，就將牠重摔在地面，再強制浸入水中，最終導致貓咪當場死亡，可見其手段殘忍，且又將貓咪之屍體隨意丟棄，益見其罔顧、輕蔑動物生命，所為誠屬不該，實應責難；不過他坦承犯行，犯後態度尚可，行為時患有疑似認知障礙、酒精中毒病症，辨識其行為違法或依其辨識而行為的能力顯著降低，難謂被告於涉案時有強烈的敵對意思，因此判刑2個月，併科18萬元罰金，全案可上訴。