新北男子裝加壓馬達竊電社區住戶6年 法官判緩刑

新北市一名蘇姓男子因自家水壓不足，在大樓頂樓加裝加壓馬達竊取社區公共電源，住戶不斷勸阻，蘇卻不聽，住戶決定提告，蘇才停止行為，不過竊電時間長達6年。士林地院審結，認為蘇被告後犯罪態度良好，主動賠償社區5000元，依竊盜罪判他拘役20天，緩刑2年。

判決指出，蘇男是新北市「東方懷石」住戶，2014年他未經社區住戶同意，在頂樓安裝加壓馬達，再將加壓馬達的電源私接在社區頂樓的公用電力上，竊取全體住戶電能。

此事經社區管委會主任委員發現，有住戶不斷勸蘇男停止行為，但蘇不聽，住戶決定提告，直到2019年10月21日，蘇才將加壓馬達的電源接回自家用電。

檢警調查發現，蘇竊電動機是家裡水壓不足，才擅自加裝加壓馬達；蘇被告後，賠償5000元給社區作為公共用電損失，法官調查2012年到2020年該社區的電表，並無因2014年蘇竊電後社區用電度數有明顯提高。