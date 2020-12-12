北市警掃蕩各類賭博查獲113件627人 大盤地下簽賭老闆遭逮

台北市警察局指出，從10月26日至11月25日，辦理「掃蕩賭博行動專案」，通令各警分局整合相關情資進行掃蕩賭博工作，1個月期間，查獲各類賭博案件113件627人，此外，針對登記合法團體或商號，從事不法賭博行為如麻將協會、棋牌社等案件，近三個月以來，也有9件228人。

專案期間，台北市刑大查獲在大台北地區以多角化經營地下錢莊、簽賭站放款（俗稱：錢盒仔）的47歲潘姓犯嫌，他平日以收取極高重利借貸民眾來賺取不法利益，警方實際深入追查，發現他是流竄地下賭博今彩539、六合彩的大盤地下簽賭站老闆。

潘嫌為規避查緝，成立行動複合式地下簽賭站，雇用員工在租賃公寓或華廈大樓接聽下注電話，潘嫌駕駛高級休旅車以電話遙控指揮成員及核對帳目，該地下簽賭站以低於市價金額收取多數賭客的今彩539、六合彩下注牌支，牟取不法暴利經營超過兩年，每日進帳數萬元彩金，不法所得超過數千萬元。

北市刑大偵一隊到新北市潘嫌經營簽賭站及座車執行搜索，當場查扣賭資68萬元、高達790萬餘元地下簽賭帳冊及賭客簽注筆記3本、支票、手機4支、施放重利等多項證物，並循線追查34歲周姓、63歲孫姓協助經營者及6名賭客，全案詢後依涉違反經營賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。

市警局強調，日後將不定期持續「掃蕩賭博」工作，不讓違法者有心存僥倖機會。另針對民間團體麻將、棋藝等協會，若涉犯賭博，將運用市府各部門的整合協作，進行源頭管理，以杜絕棋牌社從事不法情事機制。

警察局舉例，申請人就商業名稱涉有公序良俗、易使人誤認公益團體及易誤認為性質上非屬營利事業等店名，主管機關將試行含有「棋牌社」、「棋藝社」等名稱，否准使用該名稱登記商號，防止掛羊頭，賣狗肉的事情發生。