北市警掃蕩賭博專案 破113案逮627人

打擊不法投機風氣，台北市警察局於10月26日至11月25日執行「掃蕩賭博行動專案」，共查獲各類賭博案113件、627人，另近3個月也破獲合法登記但從事賭博的麻將協會9件、228人。

市警局刑事警察大隊今天舉行破案記者會，直指疫情期間賭風趁機盛行，特於10月26日至11月25日進行「掃蕩賭博行動專案」，通令各分局整合相關情資進行掃蕩賭博工作，共計查獲各類賭博案113件、627人，查緝能量為平時的數倍之多。

此外，近3個月以來，針對登記合法團體、商號但從事不法賭博行為者，例如麻將協會或棋牌社等案件，也斬獲9件、228人，成效豐碩。

其中，專案期間查獲在大台北地區多角化經營地下錢莊、簽賭站放款（俗稱錢盒仔）的47歲潘姓犯嫌，他平日以收取極高重利借貸民眾，藉此賺取不法利益。

經警方實際深入追查發現，潘嫌竟是流竄於大台北地區的知名今彩539、六合彩賭博大盤地下簽賭站老闆，他為規避警方查緝，成立行動複合式地下簽賭站，並僱用員工在租賃公寓或華廈大樓接聽下注電話，潘嫌則駕駛高級休旅車用電話遙控指揮成員及核對帳目。

此地下簽賭站以低於市價金額，收取多數賭客下注牌支以牟取不法暴利，經營迄今逾2年，每日進帳為新台幣數萬元彩金，不法所得已超過數千萬元。

警方見時機成熟，於專案期間持搜索票到潘嫌在新北市所經營簽賭站及座車執行搜索，當場查扣大筆現金賭資新台幣68萬元和地下簽賭帳冊、賭客簽注筆記3本、支票、手機4支、施放重利等多項證物。

同時，循線追查協助經營者34歲周姓犯嫌和63歲孫姓犯嫌2人，以及6名賭客，全案詢後依涉違反經營賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。