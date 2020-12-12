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興大女教師疑課堂歧視憂鬱症學生被議論 怒告49名網友

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興大女教師疑課堂歧視憂鬱症學生被議論 怒告49名網友

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導

中興大學中文系一名專任女教師，最近一連控告49名網友，起因是她去年底在課堂上，疑似數落憂鬱症學生，發表不當言論，在「靠北中興」網路上引發熱烈討論。事發將近1年，最近有網友收到警方通知被提告「妨礙名譽」，大家都嚇傻了。興大證實確有此事，此案攸關涉訟雙方法律權益，先尊重司法程序，沒有評論。

興大學務處學生安全輔導室強調，基於維護學生安全之責，學生如遇狀況需要協助，學安處都將提供陪伴支持，同時積極尋找可協助資源，如果被告學生有提出需求，教官會陪同前往做筆錄。

這名中文系老師去年底遭學生在「靠北中興」網路爆料，她在課堂上發表不當言論，自稱患有重度憂鬱症的學生更留言指控，女老師針對精神疾病、刺青者發表歧視性言論，害他發病送急診，才引起上百則留言熱烈討論，有學生留言「支持下架不適任教師」也被告。

之前在「靠北中興」的留言，因被告事件許多人主動刪文，但有學生覺得老師惡劣，直接寫出老師的姓氏，認為有49人被告，代表老師歧視憂鬱症學生的言論，確有此事。興大校方表示，目前了解是警方今年6月底受理該案。

警方說，目前被告人數共有49人、都是妨害名譽，最近陸續寄發通知書才有人到案，被告原因都是因為在網路上對那名女老師留言，留言是否構成妨害名譽，要由法院去裁判。

記者今天聯絡不上中文系該名教師，校方表示，攸關涉訟，尊重法律權益，尊重司法程序，暫無評論，但一定陪伴需要支持的學生。

興大其他老師說，並非老師不能告學生，而是學生即使有不同言論，從教育的本質來看，也應先和學生溝通，或和學校反映，看有什麼方法化解彼此誤會，一狀就告上法院，只是讓學生一頭霧水，雙方的仇視更對立，事情並不能解決。

中興大學中文系一名專任女教師，最近一連控告49名網友，起因是她去年底在課堂上，疑似數落憂鬱症學生，發表不當言論，在「靠北中興」網路上引發熱烈討論。圖／取自Dcard靠北中興
中興大學中文系一名專任女教師，最近一連控告49名網友，起因是她去年底在課堂上，疑似數落憂鬱症學生，發表不當言論，在「靠北中興」網路上引發熱烈討論。圖／取自Dcard靠北中興
中興大學中文系一名專任女教師，最近一連控告49名網友，起因是她去年底在課堂上，疑似數落憂鬱症學生，發表不當言論，在「靠北中興」網路上引發熱烈討論。圖／取自興大網頁
中興大學中文系一名專任女教師，最近一連控告49名網友，起因是她去年底在課堂上，疑似數落憂鬱症學生，發表不當言論，在「靠北中興」網路上引發熱烈討論。圖／取自興大網頁
中興大學中文系一名專任女教師，最近一連控告49名網友，起因是她去年底在課堂上，疑似數落憂鬱症學生，發表不當言論，在「靠北中興」網路上引發熱烈討論。圖／取自興大網頁
中興大學中文系一名專任女教師，最近一連控告49名網友，起因是她去年底在課堂上，疑似數落憂鬱症學生，發表不當言論，在「靠北中興」網路上引發熱烈討論。圖／取自興大網頁
中興大學中文系一名專任女教師，最近一連控告49名網友，起因是她去年底在課堂上，疑似數落憂鬱症學生，發表不當言論，在「靠北中興」網路上引發熱烈討論。圖／取自Dcard靠北中興
中興大學中文系一名專任女教師，最近一連控告49名網友，起因是她去年底在課堂上，疑似數落憂鬱症學生，發表不當言論，在「靠北中興」網路上引發熱烈討論。圖／取自Dcard靠北中興
中興大學中文系一名專任女教師，最近一連控告49名網友，起因是她去年底在課堂上，疑似數落憂鬱症學生，發表不當言論，在「靠北中興」網路上引發熱烈討論。圖／取自Dcard靠北中興
中興大學中文系一名專任女教師，最近一連控告49名網友，起因是她去年底在課堂上，疑似數落憂鬱症學生，發表不當言論，在「靠北中興」網路上引發熱烈討論。圖／取自Dcard靠北中興

憂鬱症 妨害名譽

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