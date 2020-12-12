稱「陳時中吹牛⋯有醫師已被感染」 男被抓罰款2萬元

江姓男子在LINE群組稱「陳時中吹牛⋯有醫師已經被感染⋯還隱瞞病情」，案經調查局偵辦，江坦承犯行，深表後悔，士林地檢署認為他無前科，犯後態度良好，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，予以1年緩起訴處分，必須支付公庫2萬元。

判決指出，江明知嚴重特殊傳染性肺炎經衛福部在今年1月15日公告為第五類法定傳染病，仍基於散播之意，今年8月23日在LINE群組散播「陳時中吹牛台灣已無本土感染，真是睜開眼睛說瞎話，醫院服務人員都說連醫師都已感染，而且就是本土感染，前兩天承認隱瞞病情，為了政治操作，硬說是為了安定人心。」等不實訊息。