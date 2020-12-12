聽新聞
test
0:00 / 0:00
稱「陳時中吹牛⋯有醫師已被感染」 男被抓罰款2萬元
江姓男子在LINE群組稱「陳時中吹牛⋯有醫師已經被感染⋯還隱瞞病情」，案經調查局偵辦，江坦承犯行，深表後悔，士林地檢署認為他無前科，犯後態度良好，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，予以1年緩起訴處分，必須支付公庫2萬元。
判決指出，江明知嚴重特殊傳染性肺炎經衛福部在今年1月15日公告為第五類法定傳染病，仍基於散播之意，今年8月23日在LINE群組散播「陳時中吹牛台灣已無本土感染，真是睜開眼睛說瞎話，醫院服務人員都說連醫師都已感染，而且就是本土感染，前兩天承認隱瞞病情，為了政治操作，硬說是為了安定人心。」等不實訊息。
該LINE群組有72人，調查局獲報傳訊江，他坦承散播謠言，深表悔悟，表示一時失慮，士林地檢署偵結，予以他1年緩起訴處分，必須支付公庫2萬元新台幣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言