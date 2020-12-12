恐怖情人嗆讓女友死得很難看 遭判拘役100天外加賠30萬

李姓男子去年因細故與女友發生爭吵，不僅出手拖行毆打，還多次以手機通訊軟體傳訊威脅要讓女友「死得很難看」，還傳男子殺女友扔下樓再畏罪跳樓自殺的新聞連結，讓女友心生恐懼提告。新北地院今年7月依傷害罪判處拘役100天，可易科罰金；日前新北地院民事法庭判決李男應賠償30萬9760元，可上訴。

判決指出，從服務業的李姓男子與林姓女子交往成男女朋友並同居，去年12月二人因細故發生爭吵，李男為阻擋李女離開住處，徒手毆打並拖行，致女友脖子受傷及左腳第五腳趾挫傷瘀青、左小腿瘀青。

「我會讓你死得很難看、現在我不想跟你說了…我會讓你死得很難看、這是你自己選擇的，不要怪我、我要你死、你等著吧、甚麼都不用在說了…來不及了…我 要你死。」林女負傷離開後，李男多次以手機通訊軟體傳訊恐嚇女友。

李男甚至傳送標題為「砍脖殺女友扔下11樓男移畏罪跳下尋短」、「得不到就毀了！殺前女友14刀毀容棄屍」等2年前的電視新聞影片連結網址給林女，讓林女心生畏懼，憂心性命安全。

林女更因此精神崩潰，出現嚴重扯頭髮、掐自己等自殺、自殘行為，每晚皆作惡夢，沒有靠藥物控制，即雙手發抖，情緒低落，已嚴重影響作息，更患有焦慮及憂鬱等情形，對恐怖情人李男提告傷害並附帶民事賠償精神撫慰金和醫藥費共99萬4880元。