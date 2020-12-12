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把老婆拖下床痛毆、砸鐵板麵 妻遭燙起水泡離婚提告
桃園呂姓男子深夜未歸，一早喝醉才回家，經妻子質問竟惱羞成怒，將她硬拖下床痛毆，還拿剛買來的鐵板麵丟，導致老婆被滾燙醬汁淋滿肩膀、腰部，全身有多處受二級燙傷、起水泡，妻子心痛報警提告，也選擇不原諒呂和他離婚，檢方偵結依家暴傷害罪嫌將呂向法院聲請簡易判決處刑。
檢警調查，呂男（25歲）今年6月28日酒後直到早上才回家，妻子不滿質問他昨晚去哪、為何整夜不歸等，未料呂瞬間暴怒，反要求老婆下跪道歉，對方拒絕就慘遭呂抓住腳踝，硬生生從床上拖下來摔倒在地。
呂氣仍未消，還朝對方臉、胸口揮拳，甚至把提在手上有滾燙醬汁的鐵板麵朝妻子扔，害她慘遭嚴重燙傷，包括肩膀、腰部及雙手都起了水泡，老婆不甘被施暴報警堅持提告，事後也心灰意冷和呂簽字離婚。
檢方訊時，呂坦承不諱，表示酒後一時情緒失控才下手，但也有意想跟前妻道歉、請求原諒，但妻子不答應，也提出驗傷報告、照片等作證，檢方認為呂行為惡劣，犯嫌明確，偵結依家暴傷害罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。
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