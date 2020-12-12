前營建署分署長洪嘉宏財產申報不實 抗罰敗訴

內政部營建署前主秘洪嘉宏涉收賄被監察院彈劾。圖／報系資料照 營建署前城鄉發展分署長洪嘉宏涉未申報投資房產及妻子保單，共計隱匿漏報財產逾5000萬元，遭法務部裁罰400萬元，洪嘉宏不服抗罰。法院日前認定開罰有理，判洪嘉宏敗訴。

判決指出，洪嘉宏於103年間為內政部營建署城鄉發展分署長，為公職人員財產申報法規定應申報財產人員，他以103年12月19日為申報基準日，辦理103年度公職人員定期財產申報，經法務部審認其就應申報財產，有故意隱匿委託投資2筆房產（新店成屋及桃園預售屋），價值新台幣4834萬元以及漏報妻子2筆保單，價值280萬多元。

法務部於108年8月19日對洪嘉宏開罰最高額400萬元，洪嘉宏不服提起訴願遭駁回後，提起本件行政訴訟，由台北高等行政法院審理。

洪嘉宏主張，預售屋雖交易總價2694萬多元，但應以申報基準日已委由他人匯付給建商價金290萬元計算；成屋房地當初交易總價額雖為2140萬多元，但截至申報基準日為止，仍有房貸1634萬多元未繳，應只能以已繳付的房貸505萬多元計算。

法院認定，預售屋交易關係中，建商依約完成建物建造並移轉建造完成建物之所有權的債權，這項債權的價值就是巿場上的交易價值，應以總價2694萬多元計算；成屋房地這類財產，在巿場上的經濟價值，就是以交易價格2140萬多元計算，貸款未還部分，則應依財產申報法另為債務申報，洪嘉宏主張不可採。

法院指出，預售屋及成屋房地部分，洪嘉宏不以自己、妻子或子女名義為購買人，甘冒風險出資託付給他人，並從事鉅額財產交易，且在申報資料中，也不見受託人名字及財產，可見這二筆房產安排的交易，顯示洪嘉宏有故意隱匿申報財產的意圖。

法院表示，洪妻保單部分，洪嘉宏顯然也有故意申報財產不實；法務部依處罰基準規定「隱匿財產價額在4000萬元以上者，處最高罰鍰400萬元」，開罰400萬元，並無違誤，也沒有違反平等原則或比例原則，洪嘉宏主張無理由，判洪嘉宏敗訴，還可上訴。