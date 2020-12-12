飲料店老闆取消員工親友折價 3員工背信判拘役

台中市某知名水果茶飲料店陳姓女老闆，公告晚間10時30分過後，員工不得再進入飲料店，以及取消員工親友折價優惠，但3名員工違反規定深夜侵入店內，並對親友購買飲料打折扣234元，其中員工的媽媽購買飲料125元，員工對媽媽折扣25元，僅收取100元，經陳姓女老闆提起告訴，台中地院沙鹿簡易庭依侵入住居、背信等罪，將3名員工判處拘役40日至95日不等。

檢察官審酌，水果飲料店的3名員工，均無前科紀錄，犯後坦承犯行，因一時失慮致罹刑典，犯罪所生危害輕微，聲請簡易判決量刑，請法官從輕量刑，法官從輕判處3人拘役40日至95日不等，得易科罰金。

起訴書指出，陳男（20歲）、王男（19歲）、蔡女（18歲）受僱於陳姓女老闆經營位台中市清水區中山路某知名的水果茶飲料店擔任店員，陳女發送訊息LINE訊息，公告通知於晚間10時30分過後，員工不得再進入飲料店。

員工陳男等3人於今年6月10日深夜，以備用鑰匙無故侵入店內；6月14日凌晨，王、蔡進入店內；6月17日深夜，王、蔡與廖姓少年侵入店內；6月19日深夜，陳、王、蔡與廖姓少年侵入店內。