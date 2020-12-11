勞動基金炒股押4人　法官：涉案者職務隸屬可能勾串

檢廉偵辦勞動基金炒股案，聲押復華投信投資長邱明強、復華投信基金經理人劉建賢、寶佳資產公司執行長唐楚烈、寶佳資產顧問邱裕元獲准。台北地院裁定指出，復華、寶佳2公司各2名涉案人都具職務上、下隸屬關係，可能互相勾串，4人都裁定羈押禁見。

裁定書說，邱明強、劉建賢、唐楚烈、邱裕元等人涉犯違背職務行為行賄罪、證券交易法操縱股價罪、證券投資信託及顧問法違背職務行賄罪等，經比對證物，4人犯罪嫌疑重大。

裁定說，炒股案共犯間犯意聯絡、行為分擔有待檢察官釐清，全案已有多達6人涉案，除了以50萬元交保的復華投信研究員陳周倫外，都屬角色分工的上層角色，互相知悉對方犯罪事實，利害關係也一致，加上涉案人都具職務的上、下隸屬關係，還有互相配合不據實陳述的動機。

裁定書指出，勞動基金炒股案的具體犯罪情節嚴重，4名被告如經判決有罪確定，重刑可期，考量炒股案還有重要待證事實未經調查，被告之間有勾串共犯之虞，有羈押必要，裁定唐楚烈等4人都羈押禁見。