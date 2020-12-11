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顧立雄捲入行車糾紛搭車離開 警幫澄清⋯上山駕駛無辜

假警取走40萬是詐欺或強盜 檢察官已收案綜合判斷釐清

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民楊男等3嫌，9月間身穿刑警背心腰際配槍，聲稱持搜索票侵入廖男的套房，以廖涉洗錢搜索後疑取走40萬，經警查獲楊等人，警方依加重詐欺等罪於本月4日函送，被害人不服認3嫌所為是強盜，偵辦檢察官今天傍晚已收到警方函送的移送書，將了解廖是否受暴力脅迫、有無質疑或反抗，或心生畏懼，讓被害人陳述過程，做全盤縱合判斷，以釐清事實。

楊男等3嫌於9月27日，至中市沙鹿區廖姓男子套房租屋處，持搜索票稱廖男涉及洗錢案，進入房間「搜索」疑查扣40萬元現金，事後被害人愈想愈不對勁報警處理，清水警分局於11月11日查獲楊等3嫌。

警方於12月4日將楊等3人，依涉嫌加重詐欺等罪，函送地檢署偵辦，因3嫌非現行犯，中檢依一般流程走，偵辦檢察官直至今天傍晚才收到清水警分局函送的移送書。被害人不服認3嫌所為是強盜。

中檢將針對楊等3嫌假冒刑警持搜索票搜刮被害人財物過程，以及被害人當時有無受暴力脅迫、有無抗拒、或心生畏懼，並讓廖男陳述被害經過，做全盤綜合判斷，來認定3嫌是加重詐欺、或強盜，以釐清事實。

台中市民楊男等3嫌，9月間身穿刑警背心腰際配槍，侵入廖男套房取走40萬，警方依加重詐欺等罪函送，被害人不服認3嫌所為是強盜，由檢察官做全盤縱合判斷，以釐清事實。圖／本報資料照
台中市民楊男等3嫌，9月間身穿刑警背心腰際配槍，侵入廖男套房取走40萬，警方依加重詐欺等罪函送，被害人不服認3嫌所為是強盜，由檢察官做全盤縱合判斷，以釐清事實。圖／本報資料照

強盜 詐欺 洗錢

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