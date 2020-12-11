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數位身分證懸賞駭客攻破？資安專家：恐賣漏洞給黑市

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

內政部明年將試辦數位身分證，「懸賞」駭客測試資安漏洞。一名資安專家說，目前擬定測試作法是公開程式原始碼，等於將程式攤在陽光下，會降低入侵難度，一旦有駭客攻破漏洞，若政府獎金不多，恐高價賣給黑市。

這名資安專家說，不知程式運作而設法「硬攻」，稱為「黑箱測試」，已知程式運作後入侵則是「白箱測試」，政府公開程式原始碼的「白箱」作法，將大幅降低駭客攻破門檻。

他舉例幾種常見攻擊手法：插入程式語法，讓程式執行例外的指令，「跳過檢核機制」讀取資料；找出程式異常路徑的漏洞，「繞過正常路徑」直接讀取資料庫；「偽冒讀取權限」，騙過檢核機制讀取資料。

他擔憂，一旦政府公開每個寫程式的指令，包括驗證、讀取格式、介接資料庫等，這些攻擊可能成功，駭客不會乖乖聽話，「假設政府賞金100萬元，我不如用1000萬元賣給黑市！」

另外，他認為要嚴防數位身分證被偽造，若駭客以假身分證冒充他人，可從事各類犯罪，如過戶房產、網路轉帳「搬錢」、開立人頭帳戶等，後果不堪設想。

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