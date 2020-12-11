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台南圖書館有人偷拍 色狼躲女廁拍裙底風光判拘役30日

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

42歲吳姓男子8月25日下午5時多，躲在台南市北區市立圖書館總館女廁所，持手機伸入廁所隔間下門縫，偷拍女子裙底風光，被害人發現後很冷靜，走出廁所大力敲門並請人報警，員警到場了解後在吳手機內發現相關影片，他坦承偷拍，辯稱因失業壓力大，一時衝動才偷拍，台南地院認吳犯無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處拘役30日，可上訴。

檢警調查，案發當天，27歲女被害人在3樓女廁上廁所，警覺有人在偷拍，她很冷靜，先走出廁所後再大力敲門，質問說「你在做什麼？」並請人報警。轄區市警五分局開元派出員警到場查處外，有民眾將此事PO上《台南爆料公社》，引發網友撻伐。

員警到場後，在吳的智慧手機內發現他偷拍女子裙底風光相關影片，他才坦承偷拍，辯稱因失業壓力大，一時衝動才偷拍，事後感到相當後悔。

同時，檢警發現該扣案手機，與GOOGLE雲端帳戶有做連結，要求吳將雲端內檔案刪除及手機內相關檔案。

台南地院審酌，吳不思尊重女子隱私，為滿足個人偷窺私慾，心生起惡念，以手機竊錄女子如廁時的非公開活動及身體隱私部位，嚴重侵害其個人隱私，致心理感受不適，對其身心造成傷害，所為很不可取；兼衡吳素行、犯罪動機、目的、犯罪手段及所生危害，且尚未與女子達成和解等一切情狀，處拘役30日，可易科罰金。

台南市立圖書館總館今年8月間發生偷拍事件，員警到場調查。翻攝自台南爆料公社。
台南市立圖書館總館今年8月間發生偷拍事件，員警到場調查。翻攝自台南爆料公社。

偷拍 失業

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