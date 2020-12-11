台南圖書館有人偷拍 色狼躲女廁拍裙底風光判拘役30日
42歲吳姓男子8月25日下午5時多，躲在台南市北區市立圖書館總館女廁所，持手機伸入廁所隔間下門縫，偷拍女子裙底風光，被害人發現後很冷靜，走出廁所大力敲門並請人報警，員警到場了解後在吳手機內發現相關影片，他坦承偷拍，辯稱因失業壓力大，一時衝動才偷拍，台南地院認吳犯無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處拘役30日，可上訴。
檢警調查，案發當天，27歲女被害人在3樓女廁上廁所，警覺有人在偷拍，她很冷靜，先走出廁所後再大力敲門，質問說「你在做什麼？」並請人報警。轄區市警五分局開元派出員警到場查處外，有民眾將此事PO上《台南爆料公社》，引發網友撻伐。
員警到場後，在吳的智慧手機內發現他偷拍女子裙底風光相關影片，他才坦承偷拍，辯稱因失業壓力大，一時衝動才偷拍，事後感到相當後悔。
同時，檢警發現該扣案手機，與GOOGLE雲端帳戶有做連結，要求吳將雲端內檔案刪除及手機內相關檔案。
台南地院審酌，吳不思尊重女子隱私，為滿足個人偷窺私慾，心生起惡念，以手機竊錄女子如廁時的非公開活動及身體隱私部位，嚴重侵害其個人隱私，致心理感受不適，對其身心造成傷害，所為很不可取；兼衡吳素行、犯罪動機、目的、犯罪手段及所生危害，且尚未與女子達成和解等一切情狀，處拘役30日，可易科罰金。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言