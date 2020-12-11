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蘇震清妻自訴檢察官涉變造證據 北檢呼籲回歸法庭攻防
立法委員蘇震清的妻子廖靖汝今天率屏東數百名鄉親北上，到台北地院遞狀自訴偵辦立委SOGO貪瀆案的台北地檢署檢察官、書記官涉嫌變造湮滅證據、偽造文書等罪。北檢下午回應，一切視證據說話，呼籲回歸法庭攻防。
蘇震清涉嫌收賄2580萬元，今年9月21日被訴，移審法院裁定羈押禁見迄今，蘇日前被法院提解出庭，抗議行賄人即太流公司前董事長李恆隆偵查中自白失真，錄音影光碟有留白、雜訊等，與委任律師團爭執自白光碟的證據能力，當庭嗆檢察官不守程序正義。
法庭外，蘇震清一方動作也不斷，他們連續在立法院召開記者會質疑檢察官辦案的程序瑕疵，蘇本人本月1日起還宣稱將看守所絕食抗議司法不公。蘇妻廖靖汝也不斷開記者會尋求外界關注。對於自訴案，北檢表示，一切視證據說話，呼籲回歸法庭攻防。
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