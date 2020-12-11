快訊

日職／陳冠宇不捨但決定離隊 確定要投入中職選秀

輝瑞疫苗國外施打6死 莊人祥：應為不良事件會持續監測

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高中生赴韓國擔任詐團車手 取款韓元1億5145萬獲緩刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

彭姓高中生去年被詐騙集團吸收，前往韓國擔任取款車手，先後取款7次共韓幣1億5145萬（折合新台幣393萬），去年10月第8次取款時，為韓國警方逮捕，法官以彭坦承犯行，有悔意，且彭年紀輕，已返學校接受高中教育，今天依詐欺罪從輕判刑1年6月，緩刑3年，並沒收犯罪所得新台幣5萬元。

判決書指出，彭姓高中生（19歲）去年8月25日前，輾轉透過「張翔嵎」加入綽號「牛魔王」、「A 」、「X 」等人所發起的詐騙集團，擔任取款車手工作。

「牛魔王」負責與韓國詐機機房聯繫對韓國被害人行騙及指揮車手取款，「A 」負責支付車手在韓國之生活開銷，「X 」則負責支付報酬予車手。在

台灣受招募取款車手出境至韓國後，即以通訊軟體「釘釘（DingTalk）訊息或留言指示，前往指定地點收取韓國被害人受騙後放置之現金再上繳集團成員之工作。

彭加入詐團後，由「張翔嵎」將身分資料輾轉交給姓名年籍均不詳之成年車手介紹人傳送給李姓成員，由李為彭購買電子機票，並於彭前往韓國擔任取款車手期間負責他的生活開銷費用及相關指示佈達。

去年8 月25日至9月12日期間，由詐團成員向韓國被害人施用詐術，被害人交付現金至指定地點，彭依「牛魔王」、「A」等人以釘釘指示取款並上繳詐騙組織，彭於此期間共計取款得款1億5145萬韓元（折合新台幣393萬），並獲取新台幣5 萬元報酬。

至去年10月28日下午，詐團成員撥打電話予居住於韓國忠清北道沃川郡圓角的金姓被害人，佯稱個資遭洩、銀行存款有遭他人提領之風險，要求金提領帳戶內款項，致金至銀行提領5000萬元韓圓，因銀行行員查覺有異報警處理，彭姓少年前往金姓被害人住處取款時，為埋伏在現場之韓國警方當場逮捕而未遂。

法官審酌，彭姓高中生不思努力工作以賺取其本身生活所需，竟加入詐欺集團擔任車手，前往韓國協助詐欺組織拿取韓國被害人遭詐騙金錢，價值觀念偏差，使無辜被害人上當受騙，所為已嚴重破壞社會秩序及人際間之信賴，使民眾均聞詐騙集團色變，更影響台灣於國際上聲譽。

不過，念及他聽從上手指示領取詐得款項，並非居於犯罪組織主導或管理地位，被告犯後自警詢中直至法院審理時均坦承犯行、知所悔悟，且他年紀尚輕，現已返學校接受高中教育，持續透過社會化教育與正確價值觀建立過程希能導回正途，經此偵審程序及刑之宣告後，當知所警惕，因此宣告緩刑3 年，以啟自新。

彭姓高中生去年被詐騙集團吸收，前往韓國擔任取款車手，先後取款7次共韓幣1億5145萬，去年10月第8次取款時，為韓國警方逮捕，法官依詐欺罪將他從輕判刑1年6月，緩刑3年。圖／本報資料照
彭姓高中生去年被詐騙集團吸收，前往韓國擔任取款車手，先後取款7次共韓幣1億5145萬，去年10月第8次取款時，為韓國警方逮捕，法官依詐欺罪將他從輕判刑1年6月，緩刑3年。圖／本報資料照

韓國 車手 詐騙集團

延伸閱讀

韓國特斯拉撞牆起火燃燒一小時 消防人員嘆這兩點讓救災困難

真好玩11月營收月減0.3% 推新作力拚回溫

日韓美食／三元花園：原味韓食 一個一個走上餐桌

韓國新法上路 Netflix等服務不穩定將受罰

相關新聞

蘇震清要告檢方滅證 近千鄉親立院外高喊「還我立委」

停權中的民進黨立委蘇震清為抗議檢方所提供錄音檔有問題，已絕食11天，蘇陣營今天號召上千位屏東鄉親北上到立法院力挺蘇震清。...

救「獄中夫」蘇震清妻廖靖汝告檢察官 告誰卻沒說

立法委員蘇震清的妻子廖靖汝今天率屏東數百名鄉親北上，到台北地院遞狀自訴偵辦立委SOGO貪瀆案的台北地檢署檢察官、書記官變...

高中生赴韓國擔任詐團車手 取款韓元1億5145萬獲緩刑

彭姓高中生去年被詐騙集團吸收，前往韓國擔任取款車手，先後取款7次共韓幣1億5145萬（折合新台幣393萬），去年10月第...

蘇震清妻自訴檢察官涉變造證據 北檢呼籲回歸法庭攻防

立法委員蘇震清的妻子廖靖汝今天率屏東數百名鄉親北上，到台北地院遞狀自訴偵辦立委SOGO貪瀆案的台北地檢署檢察官、書記官涉...

國安私菸爭議大 「重罪」或「輕罪」列為審判爭點

台北地院審理「國安私菸」案今天開庭，審判長列被訴的總統蔡英文官邸侍衛室、華航公司相關被告涉犯貪汙重罪或是菸酒管理法輕罪為...

上網買種子種大麻又從國外夾帶安毒 男辯長年失眠才犯案

台中市民朱姓男子兩年前上網至國外網站，購買大麻種子，然後在鐵皮屋栽種大麻；朱男又於去年在馬來西亞吉隆坡購買安非他命500...

司改見成效 司法院調查：律師對法官信任度逾8成

司法院今天公布「109年律師對司法改革成效認知調查主要結果」，律師對法官信任比率達83.3%，同意各項司改政策及新制有助...

「車頭晃一下」被警攔查酒測違反程序 酒駕男逆轉獲判無罪

桃園楊姓男子酒駕一審被判刑4月，他上訴主張自己無「已發生危害」、「易生危害」，警方就逕自追近社區地下室對他酒測，二審合議...

柯文哲器官移植風波 吳子嘉罵吳祥輝「爛咖」獲不起訴

媒體人吳子嘉2018年10月3日，在電視節目上發言，講述「下流獨派幹的事情，派吳祥輝是臨演，誰出來扮演打擊手，後面還有神...

不滿公車隨意變換車道 他駕車急煞擋公車還持球棒揮擊

王姓男子3月間駕駛自小客車路經潭子區中山路時，不滿朱姓男子駕駛公車隨意變換車道、及使用遠光燈，即駕車猛然煞停於公車前方，...

「好康兼職月薪3萬」 男子懸崖勒馬掛失停止帳戶詐欺無罪

「好康兼職，月薪3萬起，薪水先付…」台南市徐姓男子去年12月在臉書上發現該廣告，與對方互加line好友，得知提供1個帳戶...

台大博士生掛名副總裁 投資貴金屬吸金7200萬

從事保險業的男子余秉原與助理郭俊昱，涉利用與香港接觸頻繁機會，向親友兜售香港保單，兩人成立「艾恩斯」投資公司，找來台大博...

熱門新聞

王美花、顧立雄陽明山發生行車事故 騎士摔車、機車噴飛對向

獨／失蹤母女案離癌外婆掛紙板走遍台灣尋人 淚崩求見面

女護理師慘遭司機性侵 「我有女朋友」求饒才脫身

北市天母清晨死亡車禍 80歲老婦過馬路遭19歲男大生撞死

籍斯瀚喊冤不知陳女還是人妻 她謊稱早離婚才交往

南投能高越嶺道傳機車墜百米深谷 騎士送醫不治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。