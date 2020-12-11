高中生赴韓國擔任詐團車手 取款韓元1億5145萬獲緩刑

彭姓高中生去年被詐騙集團吸收，前往韓國擔任取款車手，先後取款7次共韓幣1億5145萬（折合新台幣393萬），去年10月第8次取款時，為韓國警方逮捕，法官以彭坦承犯行，有悔意，且彭年紀輕，已返學校接受高中教育，今天依詐欺罪從輕判刑1年6月，緩刑3年，並沒收犯罪所得新台幣5萬元。

判決書指出，彭姓高中生（19歲）去年8月25日前，輾轉透過「張翔嵎」加入綽號「牛魔王」、「A 」、「X 」等人所發起的詐騙集團，擔任取款車手工作。

「牛魔王」負責與韓國詐機機房聯繫對韓國被害人行騙及指揮車手取款，「A 」負責支付車手在韓國之生活開銷，「X 」則負責支付報酬予車手。在

台灣受招募取款車手出境至韓國後，即以通訊軟體「釘釘（DingTalk）訊息或留言指示，前往指定地點收取韓國被害人受騙後放置之現金再上繳集團成員之工作。

彭加入詐團後，由「張翔嵎」將身分資料輾轉交給姓名年籍均不詳之成年車手介紹人傳送給李姓成員，由李為彭購買電子機票，並於彭前往韓國擔任取款車手期間負責他的生活開銷費用及相關指示佈達。

去年8 月25日至9月12日期間，由詐團成員向韓國被害人施用詐術，被害人交付現金至指定地點，彭依「牛魔王」、「A」等人以釘釘指示取款並上繳詐騙組織，彭於此期間共計取款得款1億5145萬韓元（折合新台幣393萬），並獲取新台幣5 萬元報酬。

至去年10月28日下午，詐團成員撥打電話予居住於韓國忠清北道沃川郡圓角的金姓被害人，佯稱個資遭洩、銀行存款有遭他人提領之風險，要求金提領帳戶內款項，致金至銀行提領5000萬元韓圓，因銀行行員查覺有異報警處理，彭姓少年前往金姓被害人住處取款時，為埋伏在現場之韓國警方當場逮捕而未遂。

法官審酌，彭姓高中生不思努力工作以賺取其本身生活所需，竟加入詐欺集團擔任車手，前往韓國協助詐欺組織拿取韓國被害人遭詐騙金錢，價值觀念偏差，使無辜被害人上當受騙，所為已嚴重破壞社會秩序及人際間之信賴，使民眾均聞詐騙集團色變，更影響台灣於國際上聲譽。